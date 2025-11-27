Amazon çalışanları 30 ülkede iş bırakmaya hazırlanıyor

Black Friday yaklaştıkça küresel ticaret devleri alarma geçerken, Amazon için tablo hiç de parlak değil. Şirketin 30'dan fazla ülkedeki çalışanları, "artık yeter" diyerek tarihinin en geniş kapsamlı iş bırakma eylemine hazırlanıyor. Depolardaki ağır çalışma koşulları ve baskıcı yönetim uygulamaları, sabrı taşan işçileri küresel bir protesto dalgasına sürükledi.

Kampanya; Amazon'u eşitsizliği derinleştirmek, çalışan haklarını bastırmak, siyasi etki kullanmak ve çevresel yıkıma yol açmakla suçluyor.

Özellikle depo ve saha çalışanları, artan verimlilik baskısı, zorlayıcı çalışma temposu ve dinlenme izinlerinin engellenmesi nedeniyle sınırda olduklarını belirtiyor. Bir işçi şöyle diyor: "Bayılsak bile izin alamıyoruz, alırsak işten atıyorlar."

TÜM KÜRESEL OPERASYONLAR TEHDİT ALTINDA

Bu yılki protestolar Amazon'un küresel operasyonlarının neredeyse tamamına yayılacak:

Almanya: ver.di sendikası öncülüğünde depo çalışanları greve çıkıyor.

ABD: Aktivistler, Amazon'un ICE ile yaptığı gözetim teknolojisi anlaşmalarını protesto edecek.

Avrupa: Danimarka, İspanya, Yunanistan, Birleşik Krallık, Polonya ve Lüksemburg'da eylemler planlanıyor.

Asya-Pasifik ve Orta Doğu: Avustralya, Endonezya, Tayvan, Nepal ve Filistin'de protestolar yapılacak.

Latin Amerika ve Afrika: Brezilya, Kolombiya ve Güney Afrika'da gösteriler sahaya inecek.