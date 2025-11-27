Haberler

Amazon çalışanları 30 ülkede iş bırakmaya hazırlanıyor

Amazon çalışanları 30 ülkede iş bırakmaya hazırlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sendikalar, çevre örgütleri, insan hakları savunucuları ve teknoloji çalışanları, bu yıl altıncı kez düzenlenecek olan "Make Amazon Pay" kampanyası kapsamında Black Friday–Cyber Monday döneminde Amazon'a karşı küresel protestolara hazırlanıyor.

  • Amazon çalışanları 30'dan fazla ülkede iş bırakma eylemi planlıyor.
  • Protestolar depolardaki ağır çalışma koşulları, verimlilik baskısı ve dinlenme izinlerinin engellenmesi nedeniyle gerçekleşiyor.
  • Eylemler Almanya, ABD, Avrupa, Asya-Pasifik, Orta Doğu, Latin Amerika ve Afrika'daki ülkeleri kapsıyor.

Black Friday yaklaştıkça küresel ticaret devleri alarma geçerken, Amazon için tablo hiç de parlak değil. Şirketin 30'dan fazla ülkedeki çalışanları, "artık yeter" diyerek tarihinin en geniş kapsamlı iş bırakma eylemine hazırlanıyor. Depolardaki ağır çalışma koşulları ve baskıcı yönetim uygulamaları, sabrı taşan işçileri küresel bir protesto dalgasına sürükledi.

Kampanya; Amazon'u eşitsizliği derinleştirmek, çalışan haklarını bastırmak, siyasi etki kullanmak ve çevresel yıkıma yol açmakla suçluyor.

Özellikle depo ve saha çalışanları, artan verimlilik baskısı, zorlayıcı çalışma temposu ve dinlenme izinlerinin engellenmesi nedeniyle sınırda olduklarını belirtiyor. Bir işçi şöyle diyor: "Bayılsak bile izin alamıyoruz, alırsak işten atıyorlar."

TÜM KÜRESEL OPERASYONLAR TEHDİT ALTINDA

Bu yılki protestolar Amazon'un küresel operasyonlarının neredeyse tamamına yayılacak:

Almanya: ver.di sendikası öncülüğünde depo çalışanları greve çıkıyor.

ABD: Aktivistler, Amazon'un ICE ile yaptığı gözetim teknolojisi anlaşmalarını protesto edecek.

Avrupa: Danimarka, İspanya, Yunanistan, Birleşik Krallık, Polonya ve Lüksemburg'da eylemler planlanıyor.

Asya-Pasifik ve Orta Doğu: Avustralya, Endonezya, Tayvan, Nepal ve Filistin'de protestolar yapılacak.

Latin Amerika ve Afrika: Brezilya, Kolombiya ve Güney Afrika'da gösteriler sahaya inecek.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, evde gaz tespit edildi

Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, nedeni bambaşka çıkabilir
170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı

Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsızlar itiraf etti! Louvre soygununda Rusya'nın parmağı mı var?

Hırsızlar itiraf etti, Louvre soygununun arkasından o ülke çıktı
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
Ronaldo'dan alkışlanacak hareket

Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Bunu çoğu insan yapmaz
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan'ın koşulları iyileştirildi

Abdullah Öcalan'a İmralı'da yeni imkanlar sağlandı
Hırsızlar itiraf etti! Louvre soygununda Rusya'nın parmağı mı var?

Hırsızlar itiraf etti, Louvre soygununun arkasından o ülke çıktı
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
İstanbul'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bu akşam başlıyor

İstanbul'da 3 gün boyunca bu yollar trafiğe kapalı! Bu akşam başlıyor
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Mehmet Ali Ağca, Papa ile görüşmek için İznik'e geldi

Vatikan'ın yakından tanıdığı ünlü Türk, papa için İznik'e geldi
Zelenski'ye kapıları kapayan Putin barış için tek bir şart sundu: O zaman çatışmalar duracak

Zelenski'ye kapıları kapayan Putin barış için tek bir şart sundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.