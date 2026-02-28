Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
İsrail-İran gerilimi sonrası yatırımcılar altına yöneldi; gram altın Kapalıçarşı'da 8 bin 250 liraya yükselirken ons altın 5 bin 280 doları gördü, döviz kurları da yukarı yönlü hareket etti.
- Gram altın İstanbul Kapalıçarşı'da 8 bin 250 liraya ulaştı.
- Ons altın 5 bin 280 dolar seviyesini gördü.
- Dolar 44 lira, euro 52 lira, sterlin 59 lira seviyelerinde işlem görüyor.
İsrail'in İran'a yönelik saldırısı ve ABD'nin operasyona destek verdiğini açıklaması sonrası İran misilleme yaptı. İsrail'in birçok kentinde sirenler çaldı, patlamalar yaşandı, vatandaşlar sığınaklara yöneldi.
Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altına yöneldi. Gram altın sabah saatlerinde 7 bin 250 lira seviyelerinde işlem görürken, gün içinde yükselişini hızlandırdı.
İstanbul Kapalıçarşı'nın kapanışına doğru 8 bin 44 liraya çıkan gram altın, son işlemlerde 8 bin 250 liraya kadar ulaştı. Ons altın ise 5 bin 280 doları gördü.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
- Gram altın: 7 bin 453 lira (Kapalıçarşı'da 8 bin 250 lira)
- Çeyrek altın: 12 bin 638 lira
- Cumhuriyet altını: 51 bin 494 lira
- Tam altın: 50 bin 555 lira
- Yarım altın: 25 bin 277 lira
DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM
Dolar 44 lira, euro 52 lira, sterlin ise 59 lira seviyelerinde işlem görüyor.