Almanya ve Hindistan arasında savunma işbirliği güçlendirilecek

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Hint mevkidaşı Rajnath Singh, iki ülke arasındaki savunma işbirliğini daha da güçlendirme konusunda anlaştı. Pistorius, Singh ile bölgesel meseleleri ve ortak öncelikleri görüştü. Singh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Hindistan ve Almanya arasındaki savunma işbirliğini daha da güçlendirme konusunda anlaştık.' ifadelerini kullandı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Hint mevkidaşı Rajnath Singh, iki ülke arasındaki savunma işbirliğini daha da güçlendirme konusunda anlaştı.

ANI News'in haberine göre, 4 günlük Hindistan ziyaretinde bulunan Pistorius, Singh ile bölgesel meseleleri ve ortak öncelikleri görüştü.

Singh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius ile verimli görüşmeler yaptık. Yoga tutkusu takdire şayan. Bölgesel meseleleri ve ortak önceliklerimizi tartıştık. Hindistan ve Almanya arasındaki savunma işbirliğini daha da güçlendirme konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.

Başkent Yeni Delhi'deki Manekshaw Merkezi'nde, Şeref Kıtası ile karşılanan Pistorius, Ulusal Savaş Anıtı'na çelenk bıraktı.

Görüşme öncesi Alman haber kanalı Deutsche Welle'ye (DW) açıklama yapan Pistorius, Hindistan'ın Rusya silahlarına bağımlı kalmasının, ülkesinin çıkarına olmayacağını söylemişti.

Pistorius, 4 Haziran'da Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'na katılmıştı.