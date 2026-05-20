Almanya Spd Milletvekili Karaahmetoğlu: Türkiye ile Almanya İlişkileri Uzun Vadeli Stratejik Vizyon Gerektiriyor

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) –Almanya Federal Meclis Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Türkiye ile Almanya ilişkilerinin yeniden canlandırılan stratejik diyalog çerçevesinde uzun vadeli bir vizyonla ele alınması gerektiğini belirterek, iş birliğinin yalnızca güvenlik ve ekonomiyle sınırlı kalmaması, insan hakları ve temel özgürlüklerin de sürecin merkezinde yer alması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 18 Mayıs'ta Berlin'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yeniden gündeme gelen Stratejik Diyalog Mekanizması'nı "önemli ve kritik bir adım" olarak nitelendiren Karaahmetoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine ilişkin mesajlar verdi.

Türkiye'nin AB yolunda ilerlemesinin savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğinin yanı sıra temel hak ve özgürlüklerde yapılacak reformlara bağlı olduğunu ifade eden Karaahmetoğlu, "Diyalog insan hakları göz ardı edilerek yürütülemez" dedi.

Son yıllarda siyasetçiler, sivil toplum temsilcileri ve gazetecilerin tutukluluk durumuna dikkat çeken Karaahmetoğlu, ifade, düşünce ve basın özgürlüğü üzerindeki kısıtlamaların Avrupa Birliği değerleriyle çeliştiğini belirtti. Almanya'nın yapıcı diyalogdan yana olduğunu söyleyen Karaahmetoğlu, bu sürecin insan hakları ve evrensel özgürlükler göz ardı edilerek ilerleyemeyeceğini vurguladı.

Türkiye'nin görüşmelerde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi gibi başlıkları öne çıkardığını hatırlatan Karaahmetoğlu, AB sürecinin Kopenhag Kriterleri'ne bağlılıkla ilerleyebileceğini ifade etti.

Bölgesel güvenlik ve savunma sanayii iş birliğine de değinen SPD'li vekil, Türkiye'nin NATO'nun doğu kanadındaki rolünün önemine dikkat çekti. Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler ve enerji güvenliği gibi başlıklarda Türkiye'nin stratejik konumuna işaret eden Karaahmetoğlu, savunma sanayii alanındaki iş birliğinin geliştirilmesinin ortak çıkar olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO 2026 Fuarı'na Almanya Savunma Bakanlığı'nın resmi katılımını hatırlatan Karaahmetoğlu, bu yıl gerçekleştirilecek Beşinci Savunma Sanayii İş Birliği Toplantısı'ndan da önemli sonuçlar beklediklerini ifade etti.

Karaahmetoğlu, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin yalnızca güvenlik ve ekonomi değil, aynı zamanda temel hak ve özgürlükler alanında da dengeli ve sürdürülebilir bir zemine oturtulması gerektiğini belirterek, iki ülke arasındaki temasların uzun vadeli stratejik vizyonla güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA