Almanya Federal Çalışma Bakanı Barbel Bas'tan Sosyal Politika Tartışmalarına Tepki

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Barbel Bas, sosyal politikalar üzerinden çalışanlar, hastalar, işsizler ve göçmenlere yönelik suçlayıcı söylemlerin toplumu zehirlediğini söyledi. DGB Sosyal Devlet Konferansı'nda konuşan Bas, sosyal devlet reformunun gecikmeden sağlam adımlarla hayata geçirileceğini belirtti.

Almanya Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Barbel Bas, son dönemde sosyal politika üzerinden yürütülen tartışmalara tepki gösterdi.

Almanya'daki en büyük işçi sendikaları konfederasyonu DGB Sosyal Devlet Konferansı'nda konuşan Bas, çalışanlara, hastalara ve işsizlere yönelik genelleştirici ve suçlayıcı söylemlerin toplumu zehirlediğini söyledi.

"Bu ülkede son zamanlarda yapılan bazı tartışmalar gerçekten canımı çok sıkıyor" diyen Bas, isim vermeden, özellikle kısmi çalışma ve hastalık izinleri üzerinden yapılan eleştirileri hedef aldı. Bas, "Çalışanlara 'herkes kaytarıyor', gençlere 'çalışmak istemiyorlar', hastalara 'gereksiz yere rapor alıyorlar' deniyor. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Göçmenler, mülteciler ve vatandaşlık parası alanların da haksız şekilde hedef gösterildiğini belirten Bas, "İnsanları paçavra gibi yaftalamaktan vazgeçilmelidir" dedi.

Konuşmasında sosyal devlet reformuna da değinen Bas, ilgili komisyonun sunduğu 50 sayfalık raporun hızla ele alınacağını söyledi. "Bu rapor bir çekmecede unutulmayacak. Önümüzdeki yıllar için yol gösterici olacak" diyen Bas, komisyonda ortak bir anlayış ve reform iradesi oluştuğunu ifade etti.

Reformların hemen hayata geçirilemeyeceğini de vurgulayan Bas, özellikle kapsamlı bir dijitalleşme sürecine ihtiyaç olduğunu söyledi. Komisyon, vatandaşlık parası, konut yardımı ve çocuk ek ödeneği gibi vergiyle finanse edilen sosyal yardımların sadeleştirilmesini ve tek bir sistem altında toplanmasını önermişti.

Bas, "Hızlı olmak istiyoruz ama aceleci olmayacağız. Reform sağlam ve akılcı olmalı" dedi.