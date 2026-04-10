Almanya'da Emeklilik Yaşı Yeniden Tartışma Konusu Oldu

Haber: İlhan Baba

Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, emeklilik yaşının ortalama yaşam süresine göre kademeli olarak artırılmasını önerdi. Reiche, emeklilik yaşının artan yaşam beklentisine "dikkatli ancak bağlayıcı şekilde" uyarlanması gerektiğini ifade etti. Ayrıca çalışanların iş değiştirmesi halinde emeklilik haklarını beraberinde taşıyabilmesini savundu.

Öneri, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) de kısmi destek gördü. SPD Federal Meclis Milletvekili Karl Lauterbach, emeklilik yaşının yaşam süresine bağlanmasının sosyal açıdan dengeli olması gerektiğini vurguladı. Lauterbach, düşük gelirli bireylerin istatistiklere göre daha kısa yaşam süresine sahip olduğunu ve bu nedenle emeklilikten daha az süre yararlandığını belirtti.

Almanya'da emeklilik yaşı 2012'den bu yana kademeli olarak artırılıyor. Buna göre 2031'den itibaren 1964 ve sonrası doğanlar için yasal emeklilik yaşı 67 olacak. Bu yıl 1959 doğumlular 66 yıl 2 ayda emekli olurken, gelecek yıl 1960 doğumlular için bu süre 66 yıl 4 aya yükselecek.

Reiche'nin danışmanları, Danimarka modelini örnek gösteriyor. Danimarka'da emeklilik yaşı 2006'dan bu yana yaşam süresine bağlı olarak belirleniyor ve 2040'a kadar 70'e çıkarılması planlanıyor. Hükümetin kurduğu emeklilik komisyonunun ise konuya ilişkin önerilerini haziran ayı sonunda açıklaması bekleniyor.

Kaynak: ANKA