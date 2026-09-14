Almanya’da annelik emekliliği tartışması yeniden alevlendi

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'da "annelik emekliliği" (Mütterrente) uygulaması, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) arasında yeniden tartışma konusu oldu.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU)'nun Sosyal Kanadı Başkanı ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Dennis Radtke, 1992 yılından önce doğan çocuklar için çocuk yetiştirme süresinin çocuk başına 2,5 yıldan 3 yıla çıkarılmasını öngören annelik emekliliği düzenlemesinden vazgeçilmesini istedi.

Radtke, devletin söz konusu uygulama için yılda yaklaşık 5 milyar avro harcadığını belirterek, bu kaynağın ihtiyaç sahiplerine yeterince ulaşmadığını savundu. Radtke, kaynağın çalışanların vergi yükünün azaltılması ve bazı meslek gruplarında erken emeklilik düzenlemelerinin sona ermesinden doğabilecek mağduriyetlerin giderilmesi için kullanılabileceğini söyledi.

CSU Genel Sekreteri Martin Huber ise Radtke'nin önerisine tepki gösterdi. Huber, Mütterrente'nin kaldırılmasının "asosyal ve adaletsiz" olacağını belirtti. CDU'nun sosyal kanadının başındaki bir kişinin Mütterrente'yi sorgulamasını anlamakta zorlandığını ifade eden Huber, CSU'nun uygulama konusundaki tutumunun net olduğunu söyledi.

Huber, Mütterrente'nin yalnızca maddi bir destek olmadığını, annelerin aile ve toplum için yaptığı katkının tanınması ve takdir edilmesi anlamına geldiğini belirtti. Düzenlemeden Almanya genelinde yaklaşık 10 milyon kadının yararlanması bekleniyor.

Radtke ise Mütterrente'nin özellikle düşük emekli maaşı alanlar açısından beklenen etkiyi yaratmadığını savundu. Anneler emekliliği kapsamında yapılan ödemelerin bazı durumlarda yaşlılıkta temel geçim desteğiyle mahsuplaştırıldığını belirten Radtke, bu nedenle düşük gelirli emeklilerin uygulamadan yeterince yararlanamadığını ifade etti.

Öte yandan Birlik partileri içinde anneler emekliliğinin yanı sıra Başbakan Friedrich Merz'in siyasi geleceği de tartışılıyor. CSU Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder, CDU'nun Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde aldığı kötü sonucun ardından Merz'e desteğini yineledi. Söder, "CSU'dan kesinlikle bir başbakan değişikliği olmayacak" diyerek Merz'in görevine devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: ANKA