Üye Girişi
Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı gündemimizde

Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın adaylığı için kritik mesaj
Ömer Çelik, Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği belediye başkanı hakkında konuştu

Ömer Çelik, AK Parti'ye davet edilen belediye başkanı hakkında konuştu
Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li belediye başkanından açıklama geldi

Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li başkan konuştu
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

Almanya'da Afd'nin Seçim Programı Açıklandı: Weidel'in Yabancı ve İslam Karşıtı Açıklamaları Dikkat Çekti, Parti Gençlik Örgütünü Yeniledi

Almanya'da Afd'nin Seçim Programı Açıklandı: Weidel'in Yabancı ve İslam Karşıtı Açıklamaları Dikkat Çekti, Parti Gençlik Örgütünü Yeniledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya’da 23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçimler öncesinde ikinci en güçlü parti konumuna yükselen aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi’nin başbakan adayı Alice Weidel, Saksonya’nın Riesa kentinde düzenlenen kurultayda partisinin seçim programını açıkladı. Weidel, konuşmasında yabancı karşıtı ve İslam karşıtı söylemleriyle dikkat çekti. Parti yönetiminin hazırladığı yeni gençlik teşkilatı tasarısı da delegelerin yüzde 71,9 oyuyla kabul edildi. Bu kararla, mevcut gençlik örgütü Genç Alternatif ile tüm bağlar koparılarak, partinin çizgisine daha sıkı bağlı Junge Patrioten’in (Genç Vatanseverler) kurulmasına karar verildi.

Haber: İlhan Baba

(DRESDEN) – Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimler öncesinde ikinci en güçlü parti konumuna yükselen aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi'nin başbakan adayı Alice Weidel, Saksonya'nın Riesa kentinde düzenlenen kurultayda partisinin seçim programını açıkladı. Weidel, konuşmasında yabancı karşıtı ve İslam karşıtı söylemleriyle dikkat çekti. Parti yönetiminin hazırladığı yeni gençlik teşkilatı tasarısı da delegelerin yüzde 71,9 oyuyla kabul edildi. Bu kararla, mevcut gençlik örgütü Genç Alternatif ile tüm bağlar koparılarak, partinin çizgisine daha sıkı bağlı Junge Patrioten'in (Genç Vatanseverler) kurulmasına karar verildi.

Almanya'da seçimler yaklaşırken, aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi, gençlik örgütlenmesinde radikal bir dönüşüme imza attı. Saksonya eyaletine bağlı Riesa kentinde düzenlenen federal kurultayda, parti yönetiminin hazırladığı yeni gençlik teşkilatı tasarısı delegelerin yüzde 71,9 oyuyla kabul edildi. Bu kararla, mevcut gençlik örgütü Genç Alternatif ile tüm bağlar koparılarak, partinin çizgisine daha sıkı bağlı bir yapı kurulmasına karar verildi. Yeni örgütün adı ise "Junge Patrioten" (Genç Vatanseverler) olarak belirlendi.

Genç Alternatif'ten kopuşun sebepleri ve AfD'nin yeni gençlik örgütü: Genç Vatanseverler

AfD, uzun süredir rahatsızlık duyduğu Genç Alternatif ile yollarını ayırdı. Bağımsız yapısıyla dikkat çeken Genç Alternatif, Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından "aşırı sağcı örgüt" kategorisinde değerlendiriliyordu. Parti yönetimi, Genç Alternatif'in kontrol dışı faaliyetleri ve radikal söylemlerinin AfD'yi kamuoyunda zor durumda bıraktığını belirterek bu değişikliğin çoktan gerekli olduğunu ifade etti.

Kurultayda alınan kararla, yeni kurulan Genç Vatanseverler, 36 yaşından küçük AfD üyelerinden oluşacak ve partiye doğrudan bağlı bir yapıda faaliyet gösterecek. Yeni tüzük değişikliği, gençlik örgütünün tüm faaliyetlerinin "parti düzeni ve temel prensiplerine uygun olması" zorunluluğunu getiriyor. Ayrıca, AfD ile gençlik örgütünün birbirlerini karşılıklı olarak desteklemeleri gerektiği de hükme bağlandı.

Parti yönetimi, Genç Vatanseverler aracılığıyla hem genç üyeleri daha etkin bir şekilde yönlendirmeyi hem de kamuoyunda daha güvenilir bir imaj oluşturmayı hedefliyor. Parti içindeki disiplinin sağlanması ve radikal söylemlerin azaltılması da bu değişikliğin başlıca hedefleri arasında yer alıyor.

AfD'nin bu adımı, hem parti içindeki gücün yeniden dağılımına hem de Almanya'daki aşırı sağ tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı. Kamuoyunda, Genç Alternatif'in AfD'den daha radikal bir çizgiye sahip olduğu ve bu radikalizmin partiyi zor durumda bıraktığı yönünün hakim olduğu görülüyor. Bu kapsamda, Genç Vatanseverler'in parti merkezi yönetimine uyum sağlayarak, AfD'nin genel stratejisine hizmet etmesi bekleniyor.

Yabancı ve İ s lam karşıtı politikaları ile dikkat çeken Weidel: M inare dikilmesin ezan okunmasın

Öte yandan AfD'nin başbakan adayı Alice Weidel, Saksonya'nın Riesa kentinde düzenlenen kurultayda partisinin seçim programını açıklarken, konuşmasında yabancı karşıtı ve İslam karşıtı söylemleriyle dikkat çekti.

AfD'nin seçim programında, Almanya'da minare inşası ve ezan okunmasının yanı sıra başörtüsünün özellikle okullar ve kamuya açık yerlerde yasaklanması talep eden Weidel, ülkede düzensiz göçü durduracak ve sığınmacı sayısını azaltacak tek parti olduklarını iddia ederek, başvuruları reddedilen ve sınır dışı kararı olan yüz binlerce yabancının Almanya'dan çıkarılacağını ifade etti. Parti, ebeveynlerinden biri Alman vatandaşı olan çocuklar ve göçmen kökenlilerin Almanya'da doğan çocuklarına vatandaşlık verilmesine de karşı çıktığını belirtti.

"Nükleer santraller yeninden açılsın... Almanya kendi para birimine dönsün... Çocuklara aşı yaptırma zorunluluğu kaldırılsın"

Almanya'da yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik eleştirilerde bulunan Weidel, rüzgar türbinlerinin geniş alan kapladığı ve doğaya zarar verdiği gerekçesiyle kaldırılacağını söyledi. Ayrıca, Angela Merkel hükümeti döneminde kapatılan nükleer santralleri yeniden açacaklarını belirtti.

AfD'nin ekonomi politikalarında, Almanya'nın eurodan vazgeçerek kendi para birimine dönmesi gerektiği vurgulandı. Borç freninin esnetilmesi ve işsizlik maaşı şartlarının sıkılaştırılması da programda yer aldı. Savunma politikalarında ise Almanya'nın NATO üyeliğinin sürdürülmesi önerilirken, Avrupa'nın kendi özel askeri gücünü oluşturması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, zorunlu askerlik hizmetinin yeniden uygulanması planlanıyor.

AfD'nin programında dikkat çeken diğer başlıklar arasında şunlar yer aldı:

"Almanya'da en az 10 yıl çalışmış yabancıların sosyal yardım hakkına sahip olması, çocuklara aşı yaptırma zorunluluğunun kaldırılması, reçeteli ilaçların serbest piyasadan sipariş edilmesinin yasaklanması..."

AfD'nin Almanya'nın ikinci güçlü partisi haline geldiğini vurgulayan Alice Weidel, ülkenin daha bağımsız bir hale gelmesi için kararlı adımlar atacaklarını söyledi. Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını ve Çin ile ABD ile ilişkilerin geliştirilmesini de seçim vaatleri arasında sıraladı.

Kaynak: ANKA / Dünya
img

Khabib'e büyük şok! Apar topar uçaktan indirdiler
img

Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li başkan konuştu
img

O nasıl kıyafet Sibel hanım! Yapılan yorumları görmeniz lazım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Konyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Yeni Yol Partisi Erken bir seçime hazırlık yapıyor

Yeni Yol Partisi Erken bir seçime hazırlık yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
15 yaşındaki çocuk, Tapu Müdürlüğü'nde dünyaya getirdiği bebeği klozete attı

15 yaşındaki çocuk doğurduğu bebeği klozete attı
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!

Son Dakika Haberleri

Survivor canlı izle! 13 Ocak Pazartesi TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (KONYASPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Ayşe Barım kimin, kimlerin menajeri? Konyaspor Fenerbahçe hangi kanalda? Konyaspor Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Ayşe Barım oyuncuları kimler (ID İLETİŞİM)? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 13-14 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 13-14 Ocak Eyüp, Küçükçekmece, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bihter filmi ne zaman, nerede,hangi konakta çekildi? Bihter filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? BUSKİ Bursa su kesintisi! 13-14 Ocak Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Alex de Souza kovuldu mu (Antalyaspor)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.