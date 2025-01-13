Almanya'da Afd'nin Seçim Programı Açıklandı: Weidel'in Yabancı ve İslam Karşıtı Açıklamaları Dikkat Çekti, Parti Gençlik Örgütünü Yeniledi

Haber: İlhan Baba

(DRESDEN) – Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimler öncesinde ikinci en güçlü parti konumuna yükselen aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi'nin başbakan adayı Alice Weidel, Saksonya'nın Riesa kentinde düzenlenen kurultayda partisinin seçim programını açıkladı. Weidel, konuşmasında yabancı karşıtı ve İslam karşıtı söylemleriyle dikkat çekti. Parti yönetiminin hazırladığı yeni gençlik teşkilatı tasarısı da delegelerin yüzde 71,9 oyuyla kabul edildi. Bu kararla, mevcut gençlik örgütü Genç Alternatif ile tüm bağlar koparılarak, partinin çizgisine daha sıkı bağlı Junge Patrioten'in (Genç Vatanseverler) kurulmasına karar verildi.

Almanya'da seçimler yaklaşırken, aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi, gençlik örgütlenmesinde radikal bir dönüşüme imza attı. Saksonya eyaletine bağlı Riesa kentinde düzenlenen federal kurultayda, parti yönetiminin hazırladığı yeni gençlik teşkilatı tasarısı delegelerin yüzde 71,9 oyuyla kabul edildi. Bu kararla, mevcut gençlik örgütü Genç Alternatif ile tüm bağlar koparılarak, partinin çizgisine daha sıkı bağlı bir yapı kurulmasına karar verildi. Yeni örgütün adı ise "Junge Patrioten" (Genç Vatanseverler) olarak belirlendi.

Genç Alternatif'ten kopuşun sebepleri ve AfD'nin yeni gençlik örgütü: Genç Vatanseverler

AfD, uzun süredir rahatsızlık duyduğu Genç Alternatif ile yollarını ayırdı. Bağımsız yapısıyla dikkat çeken Genç Alternatif, Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından "aşırı sağcı örgüt" kategorisinde değerlendiriliyordu. Parti yönetimi, Genç Alternatif'in kontrol dışı faaliyetleri ve radikal söylemlerinin AfD'yi kamuoyunda zor durumda bıraktığını belirterek bu değişikliğin çoktan gerekli olduğunu ifade etti.

Kurultayda alınan kararla, yeni kurulan Genç Vatanseverler, 36 yaşından küçük AfD üyelerinden oluşacak ve partiye doğrudan bağlı bir yapıda faaliyet gösterecek. Yeni tüzük değişikliği, gençlik örgütünün tüm faaliyetlerinin "parti düzeni ve temel prensiplerine uygun olması" zorunluluğunu getiriyor. Ayrıca, AfD ile gençlik örgütünün birbirlerini karşılıklı olarak desteklemeleri gerektiği de hükme bağlandı.

Parti yönetimi, Genç Vatanseverler aracılığıyla hem genç üyeleri daha etkin bir şekilde yönlendirmeyi hem de kamuoyunda daha güvenilir bir imaj oluşturmayı hedefliyor. Parti içindeki disiplinin sağlanması ve radikal söylemlerin azaltılması da bu değişikliğin başlıca hedefleri arasında yer alıyor.

AfD'nin bu adımı, hem parti içindeki gücün yeniden dağılımına hem de Almanya'daki aşırı sağ tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı. Kamuoyunda, Genç Alternatif'in AfD'den daha radikal bir çizgiye sahip olduğu ve bu radikalizmin partiyi zor durumda bıraktığı yönünün hakim olduğu görülüyor. Bu kapsamda, Genç Vatanseverler'in parti merkezi yönetimine uyum sağlayarak, AfD'nin genel stratejisine hizmet etmesi bekleniyor.

Yabancı ve İ s lam karşıtı politikaları ile dikkat çeken Weidel: M inare dikilmesin ezan okunmasın

Öte yandan AfD'nin başbakan adayı Alice Weidel, Saksonya'nın Riesa kentinde düzenlenen kurultayda partisinin seçim programını açıklarken, konuşmasında yabancı karşıtı ve İslam karşıtı söylemleriyle dikkat çekti.

AfD'nin seçim programında, Almanya'da minare inşası ve ezan okunmasının yanı sıra başörtüsünün özellikle okullar ve kamuya açık yerlerde yasaklanması talep eden Weidel, ülkede düzensiz göçü durduracak ve sığınmacı sayısını azaltacak tek parti olduklarını iddia ederek, başvuruları reddedilen ve sınır dışı kararı olan yüz binlerce yabancının Almanya'dan çıkarılacağını ifade etti. Parti, ebeveynlerinden biri Alman vatandaşı olan çocuklar ve göçmen kökenlilerin Almanya'da doğan çocuklarına vatandaşlık verilmesine de karşı çıktığını belirtti.

"Nükleer santraller yeninden açılsın... Almanya kendi para birimine dönsün... Çocuklara aşı yaptırma zorunluluğu kaldırılsın"

Almanya'da yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik eleştirilerde bulunan Weidel, rüzgar türbinlerinin geniş alan kapladığı ve doğaya zarar verdiği gerekçesiyle kaldırılacağını söyledi. Ayrıca, Angela Merkel hükümeti döneminde kapatılan nükleer santralleri yeniden açacaklarını belirtti.

AfD'nin ekonomi politikalarında, Almanya'nın eurodan vazgeçerek kendi para birimine dönmesi gerektiği vurgulandı. Borç freninin esnetilmesi ve işsizlik maaşı şartlarının sıkılaştırılması da programda yer aldı. Savunma politikalarında ise Almanya'nın NATO üyeliğinin sürdürülmesi önerilirken, Avrupa'nın kendi özel askeri gücünü oluşturması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, zorunlu askerlik hizmetinin yeniden uygulanması planlanıyor.

AfD'nin programında dikkat çeken diğer başlıklar arasında şunlar yer aldı:

"Almanya'da en az 10 yıl çalışmış yabancıların sosyal yardım hakkına sahip olması, çocuklara aşı yaptırma zorunluluğunun kaldırılması, reçeteli ilaçların serbest piyasadan sipariş edilmesinin yasaklanması..."

AfD'nin Almanya'nın ikinci güçlü partisi haline geldiğini vurgulayan Alice Weidel, ülkenin daha bağımsız bir hale gelmesi için kararlı adımlar atacaklarını söyledi. Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını ve Çin ile ABD ile ilişkilerin geliştirilmesini de seçim vaatleri arasında sıraladı.