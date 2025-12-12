Haberler

ABD, Maduro'nun Eşi ve Yeğenlerini Yaptırım Listesine Ekledi

ABD, Maduro'nun Eşi ve Yeğenlerini Yaptırım Listesine Ekledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşi Cilia Flores'in yeğenlerini, Maduro ile bağlantılı bir iş insanını ve petrol sektöründeki 6 nakliye şirketini yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşi Cilia Flores'in 3 yeğenini, Maduro ile bağlantılı bir iş insanını ve petrol sektöründe faaliyet gösteren 6 nakliye şirketini yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşi Cilia Flores'in 3 yeğeni, rejimle bağlantılı bir iş insanı ve petrol sektöründe lojistik sağlayan 6 nakliye şirketinin yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Flores'in 2 yeğeninin geçmişine değinilen açıklamada; söz konusu kişilerin 2015 yılında ABD'ye yüklü miktarda kokain sokmak üzereyken Haiti'de yakalanarak 2016'da hüküm giydikleri, ancak 2022 yılında eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından affedildikleri hatırlatıldı. Yaptırım uygulanan 3'üncü yeğenin ise Venezuela Ulusal Haznedarı ve devlet petrol şirketi PDVSA'nın Başkan Yardımcısı olduğu kaydedildi. Bu ismin ilk kez 2017'de yaptırım listesine girdiği, fakat 2022 yılında listeden çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Maduro rejimiyle karlı sözleşmelere imza atan ve Maduro-Flores ailesiyle çeşitli şirketlerdeki ortaklıklar da dahil olmak üzere ticari ilişkileri bulunan Panamalı iş insanı Ramon Carretero Napolitano'nun da hedef alındığı belirtildi. Carretero'nun Venezuela hükümeti adına petrol ürünleri sevkiyatına aracılık ettiği kaydedilerek, şahsın Venezuela ekonomisinin petrol sektöründeki faaliyetleri nedeniyle yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, yanıltıcı ve emniyetsiz nakliye faaliyetlerinde bulunarak 'narko-terörist rejime' mali kaynak aktarmayı sürdürdüğü iddia edilen 6 geminin de yaptırım kapsamına alındığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Asgari ücret zam pazarlığı başladı! Toplantıda bir ilk yaşanıyor

Asgari ücret zam pazarlığı başladı! Toplantıda bir ilk yaşanıyor
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi

Görüşme sonrası Buldan konuştu, Bahçeli "İmzamı atarım" dedi
Türk-İş asgari ücret masasına oturmadı! Bakın gerekçeleri neymiş

Milyonları ilgilendiren toplantıya katılmadılar! Bakın gerekçe neymiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı

Ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı
Ünlü tasarımcıdan dikkat çeken sözler! Bu otomobili alan pişman oluyor

Bu otomobili satın alanlar kısa süre içinde pişman oluyor
Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerini duyurdular! Brann zaferi sonrası Avrupa Ligi simüle edildi

Brann zaferi sonrası Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerini duyurdular!
Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama
Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Galatasaray'dan Icardi açıklaması
Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Kedi ya da köpek değil! 'Çocuğum' dediği canlıyı ağlaya ağlaya veterinere götürdü

"Çocuğum" dediği canlıyı ağlaya ağlaya veterinere götürdü
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular

İsrail'in kanlı planı devrede! Yoğun bombardıman başladı
title