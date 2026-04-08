İran ve ABD'nin ateşkes açıklamasının ardından petrol fiyatları geriledi

ABD ve Tahran, Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğine izin verilmesi ve İran'a yönelik saldırıların durması şartıyla iki haftalık ateşkesi kabul etti. Bu şartlı iki haftalık ateşkes ilanının ardından küresel petrol fiyatları sert düşüş gösterdi, borsalar yükseldi.

İki ülke kalıcı bir çözüme ulaşmak için zaman kazanmak amacıyla önümüzdeki iki hafta boyunca müzakere yapacak.

Bu haberin ardından brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 13 düşerek 94,80 dolara geriledi.

ABD'de işlem gören petrol ise yüzde 15'ten fazla düşüşle 95,75 dolara indi.

Ancak petrol fiyatları, 28 Şubat'ta çatışmalar başlamadan önceki seviyelerin hâlâ üzerinde.

O dönemde petrol yaklaşık 70 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

Enerji maliyetleri, İran'ın ABD ve İsrail hava saldırılarına misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı kullanan gemilere saldırma tehdidinde bulunmasının ardından Ortadoğu'dan petrol ve gaz arzının ciddi şekilde aksamasıyla yükselmişti.

Asya-Pasifik bölgesindeki büyük borsa endeksleri 8 Nisan Çarşamba sabahı yükseldi.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 5 değer kazanırken Güney Kore'de Kospi yaklaşık yüzde 6 yükseldi.

Hong Kong'da Hang Seng yüzde 2,8 artarken, Avustralya'da ASX 200 %2,7 yükseldi.

ABD borsa vadeli işlemleri de Wall Street'in güne yükselişle başlayacağına işaret etti.

Petrol fiyatlarının yükselmesi özellikle Asya ülkelerini sert önlemler almaya itmişti.

Tayland'da hükümet, klimalara olan bağımlılığı azaltmak için insanları takım elbise yerine kısa kollu tişört giymeye çağırmış, Myanmar'da ise özel araçların, plaka numaralarına göre dönüşümlü günlerde trafiğe çıkmasına izin verilmeye başlanmıştı.

Bangladeş, enerji tasarrufu sağlamak için ülke genelinde planlı elektrik kesintileri uygulamaya koydu.

Filipinler'de bazı kamu kurumları, personelin haftada en az bir gün evden çalışmasını zorunlu kılarken kamu sektöründe zorunlu olmayan seyahatleri yasakladı.

Sri Lanka, yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla kamu kurumlarına Çarşamba günlerini tatil ilan etti.

Vietnam'da ise insanlara "bisiklete binmeleri, araç paylaşımı yapmaları, toplu taşıma kullanmaları ve gereksiz durumlarda kişisel araç kullanımını kısıtlamaları" çağrısında bulunulmuştu.

Aynı şekilde Avustralya da toplu taşımaya teşvik etmişti.