ABD Temsilciler Meclisi, F-16'ların Türkiye'ye satışını kısıtlayan bir tasarıyı onayladı - Haberler

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ABD Temsilciler Meclisi, F-16'ların Türkiye'ye satışını kısıtlayan bir tasarıyı onayladı

Haberler.com - Emre İliksiz - Dünya
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ABD Başkanı Biden'ın yeşil ışık yakmasının ardından ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı yeniden gündem oldu. ABD Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi, dün yapılan oylamada satışın belirli koşullara bağlanmasını öngören değişiklik talebini kabul etmişti. Bu şartlardan biri olarak F-16'ların Yunan hava sahasını ihlal etmek için kullanılmamasının "somut adımları" sağlanmadığı sürece söz konusu satışı kısıtlayan tasarı kabul edildi.

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı konusunda ABD siyasetindeki anlaşmazlık devam ediyor. Türkiye'nin geçen ay Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliğine itirazlarını geri çekmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'ye F-16 satılmasını desteklediğini açıklamış ve "Hatırlayacağınız üzere aralık ayında Türkiye'ye F-16 satmamız gerektiğini söylemiştim. Ve bu jetleri modernize etmeliyiz. Bunun tersi çıkarımıza olmaz" demişti.

YUNANİSTAN BİDEN'IN AÇIKLAMALARINDAN RAHATSIZ OLDU

Biden'ın bu açıklamaları Ankara'da memnuniyetle karşılanırken Atina'da tepkiye yol açmış, Yunan lobisine bağlı ABD'li siyasetçiler de olası bir F-16 satışını engellemek için harekete geçmişti.

TÜRKİYE'YE SATIŞI KISITLAYAN BİR TASARIYI ONAYLADILAR

ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın F-16 savaş uçaklarının Yunan hava sahasını ihlal etmek için kullanılmamasının "somut adımları" sağlanmadığı sürece Türkiye'ye F-16 satışını yasaklayan bir Pallone/Pappas değişikliğini 244'e 179 oyla kabul etti.

DÜNKÜ OYLAMADAKİ İKİ ŞARTTAN BİRİYDİ

ABD Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi tarafından dün yapılan oylamada da, Türkiye'ye F-16 satışının belirli koşullara bağlanmasını öngören değişiklik talebi kabul edilmişti.

Bu değişiklik talebinde, "ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışının ABD'nin ulusal çıkarına olduğunu onaylaması" ve "F-16'ların Türkiye tarafından Yunanistan toprakları üzerindeki uçuşlarda kullanılmaması için somut adımlar atılması" şartları yer alıyor.

Haberler.com / Emre İliksiz - Dünya

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