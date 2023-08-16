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ABD'nin Maui adasında çıkan orman yangınında ölü sayısı 106'ya yükseldi

Dünya Haberleri

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui adasında çıkan orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya yükseldi. Lahaina kasabası ise konut sıkıntısı ve yer değiştirme tehdidiyle karşı karşıya.

LAHAİNA, 16 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya yükseldi. The Washington Post gazetesi, Pazartesi günü yayımladığı haberde, Maui adasındaki tarihi bir kasaba olan Lahaina'nın, yüzyıldır ABD'de görülen en ölümcül orman yangını sonrasında "vahim ve acil bir konut sıkıntısıyla" ve "ciddi bir uzun dönemli yer değiştirme tehdidiyle" karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Dünya

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