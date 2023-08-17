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ABD'nin Maui Adası'ndaki Orman Yangınlarında Ölü Sayısı 110'a Yükseldi

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ABD'nin Hawaii Valisi Josh Green, Maui orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının Çarşamba günü 110'a yükseldiğini söyledi. Yangınlar nedeniyle tahliye edilen halk geçici barıma merkezlerinde kalıyor.

MAUİ ADASI, 17 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin Hawaii Valisi Josh Green, Maui orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının Çarşamba günü 110'a yükseldiğini söyledi. Yangınlar nedeniyle tahliye edilen halk geçici barıma merkezlerinde kalıyor.

Kaynak: Xinhua / Dünya

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