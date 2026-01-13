Haberler

ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak

ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ticaret ilişkisi bulunan ülkelere yeni bir yaptırım getirdiğini duyurdu. Bu yaptırıma göre, İran ile ticaret yapan ülkeler, ABD ile olan ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyecekler. Türkiye, İran'ın en fazla ticaret yaptığı beş ülkeden biri konumunda yer alırken; söz konusu kararın nasıl bir etkisi olacağı merak konusu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapan ülkelere yönelik yeni bir ticaret yaptırımını kamuoyuna duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran ile ticaret ilişkisini sürdüren ülkelerin ABD ile olan ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini bildirdi.

TRUMP: KARAR KESİN VE NİHAİ

Trump paylaşımında, söz konusu uygulamanın hemen yürürlüğe girdiğini vurgulayarak kararın "kesin ve nihai" olduğunu ifade etti. Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz detaylı bir karar metni paylaşılmadı.

TÜRKİYE, İRAN'IN 5 TİCARET ORTAĞINDAN BİRİ

BBC'nin haberine göre İran'ın en büyük ticaret ortağı Çin olurken, Çin'i sırasıyla Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Hindistan takip ediyor. Türkiye'nin İran'ın en fazla ticaret yaptığı beş ülke arasında yer alması, açıklamanın ardından dikkatleri Ankara'ya çevirdi.

TÜRKİYE İÇİN BELİRSİZLİK VAR

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, Türkiye açısından belirsizliğe işaret etti. Paksoy açıklamasında, "İran'ın en büyük ticaret ortaklarından biri biziz. Halihazırda bize yüzde 15 ek vergi vardı. Şu andan itibaren Türkiye'ye yüzde 15 artı yüzde 25 mi uygulanacak yoksa bugünden itibaren İran'la ticareti kesmeyen tüm ülkelere mi bu vergi gelecek, henüz net değil. Beyaz Saray karar metnini yayımlamadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
Operasyon sinyali mi? ABD'nin İran çağrısı ortalığı karıştırdı

Operasyon mu geliyor? ABD'nin yaptığı çağrı ortalığı karıştırdı
Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor

Emeklilere müjde! Eve bir maaş daha girecek, detaylar netleşiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev banka hedef çıtasını yükseltti! Altın rekora yakın, gümüş zirveyi zorluyor

Jeopolitik gerilim tırmandı, dev banka hedef çıtasını yükseltti
Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp

Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp
Adana'da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu

Yaşlı adamın kan donduran sonu kamerada
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor

Fenerbahçe bombayı Kante ile patlattı
Dev banka hedef çıtasını yükseltti! Altın rekora yakın, gümüş zirveyi zorluyor

Jeopolitik gerilim tırmandı, dev banka hedef çıtasını yükseltti
44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü

44 yaşında, kalitesinden hiçbir şey kaybetmemiş
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney'in mal varlığı dudak uçuklatıyor

Ülke parasızlıktan sokaktayken, mal varlığı dudak uçuklatıyor