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ABD'nin 5 eyaletinde kuş gribine yakalanan çok sayıda çiftlik ineği öldü

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Beş ABD eyaletinde kuş gribine yakalanan süt inekleri öldü ya da iyileşemedikleri için çiftçiler tarafından kesildi. Bu durum, kuş gribi salgınının tarım bölgesinde daha büyük bir ekonomik etki yaratabileceğini gösteriyor. ABD Tarım Bakanlığı, Mart ayından bu yana 10 eyalette 80'den fazla sürüde süt ineklerine kuş gribi bulaştığını bildirdi.

Beş ABD eyaletinde kuş gribine yakalanan süt inekleri öldü ya da iyileşemedikleri için çiftçiler tarafından kesildi. Bu durum, kuş gribi salgınının tarım bölgesinde başlangıçta düşünüldüğünden daha büyük bir ekonomik etki yaratabileceğini gösteriyor. Çiftçiler uzun zamandır kuş gribine yakalanan kümes hayvanlarını itlaf ediyorlar, ancak inek yetiştirmek tavuk veya hindi yetiştirmekten çok daha maliyetli.

ABD Tarım Bakanlığı sözcüsü, ajansın birkaç ölümden haberdar olduğunu ancak büyük çoğunluğunun iyileştiğini söyledi. Reuters, Güney Dakota, Michigan, Teksas, Ohio ve Colorado'da kuş gribinden ölen veya itlaf edilen ineklerin toplam sayısını belirleyemedi.

Tarım Bakanlığı'na göre, Mart ayının sonundan bu yana 10 eyalette 80'den fazla sürüde süt ineklerine kuş gribi bulaştı. Eyalet veterinerleri ve tarım yetkilileri, bazı hayvanların kuş gribi bağışıklık sistemlerini zayıflattıktan sonra yakalandıkları ikincil enfeksiyonlardan öldüğünü söyledi. Diğer inekler ise virüsten iyileşemedikleri için çiftçiler tarafından öldürüldü.

Kuş gribine yakalanan inekler, süt üretiminde azalma, sindirim sorunları, ateş ve iştah kaybı gibi sorunlar yaşıyor. Güney Dakota'da bir süt çiftliği, virüsten iyileşemeyen ve ikincil enfeksiyonlara yakalanan ineklerini kesime gönderdi. Michigan'da bir çiftlik, enfekte ineklerinin %10'unu virüsten iyileşemedikleri için öldürdü. Michigan, en fazla doğrulanmış enfeksiyona sahip eyalet olup, kuş gribi bulaşan üç ABD süt işçisinden ikisinin de bulunduğu eyalettir.

Colorado'da, bazı süt çiftlikleri, süt üretimine geri dönmeyen kuş gribi bulaşan inekleri itlaf etti. Ohio ve Texas yetkilileri de ikincil enfeksiyonlar nedeniyle ineklerin öldüğünü doğruladı.

New Mexico'nun eyalet veterineri Samantha Uhrig, salgının başlarında süt üretiminin azalması nedeniyle çiftçilerin daha fazla inek itlaf ettiğini söyledi. Kuzey Carolina ve Kansas'taki yetkililer, eyaletlerinde kuş gribi ile ilişkili az sayıda veya hiç inek ölümü olmadığını belirtti. Idaho yetkilileri bilgi taleplerine yanıt vermedi.

Geçen ay Tarım Bakanlığı, kesim için gönderilen bir süt ineğinden alınan et dokusunda kuş gribi virüsü parçacıkları bulunduğunu ve hayvanın etinin gıda arzına girmediğini bildirdi. Ayrıca, deneysel olarak enfekte edilen kıymada virüs bulunmadığını açıkladı.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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