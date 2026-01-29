Haberler

FED politika faizini sabit tuttu

FED politika faizini sabit tuttu
Güncelleme:
ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutma kararı aldı. Karar, 10'a 2 oyla alındı ve bazı üyeler faiz indiriminden yana oy kullandı.

ABD Merkez Bankası ( Fed ), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Fed'den yapılan açıklamada, kararın 2'ye karşı 10 oyla alındığı ve Fed Yönetim Kurulu Üyeleri Stephen Miran ile Christopher Waller'ın 25 baz puanlık faiz indiriminden yana oldukları için karşı oy kullandıkları bildirildi.

İşsizlik oranının bazı istikrar işaretleri gösterdiği belirtilen açıklamada, enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca bankanın hedeflerini desteklemek amacıyla federal fon oranı için hedef aralığının yüzde 3,5-3,75 aralığında tutulmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

