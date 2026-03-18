ABD'li senatör: İran ile savaşın maliyeti 22,8 milyar dolara ulaştı

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan savaşta ABD'li Senatör Bernie Sanders, operasyonların maliyetinin 22,8 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Bu parayla 6,8 milyon çocuğa sağlık hizmeti verebilir, 2,6 milyon sosyal konut inşa edebilir ve 240 bin öğretmen istihdam edebilirdik" dedi.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarının maliyetine tepki gösterdi. Sanders, söz konusu saldırıların ABD ekonomisine 22,8 milyar dolarlık yük getirdiğini ifade etti.

"BU PARA HALK İÇİN KULLANILABİLİRDİ"

Sanders, harcanan bütçenin alternatif kullanım alanlarına dikkat çekerek, aynı kaynakla milyonlarca insanın hayatına doğrudan dokunulabileceğini vurguladı. Açıklamasında, "Bu parayla 6,8 milyon çocuğa sağlık hizmeti verebilir, 2,6 milyon sosyal konut inşa edebilir ve 240 bin öğretmen istihdam edebilirdik" ifadelerini kullandı.

ABD YÖNETİMİNİN ÖNCELİKLERİNİ ELEŞTİRDİ

Ayrıca söz konusu bütçenin gıda destek programları ve öğrenci kredilerinin hafifletilmesi gibi alanlarda değerlendirilebileceğini belirten Sanders, yönetimin önceliklerini eleştirdi.

SAVAŞIN MALİYETİ TARTIŞMA KONUSU

Sanders'ın çıkışı, ABD'de savaş harcamalarının ekonomik ve sosyal etkilerine yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi. Özellikle iç politikada kamu harcamalarının önceliği konusu, yaklaşan süreçte daha fazla gündeme gelmesi beklenen başlıklar arasında yer alıyor.

İRAN SALDIRILARIYLA GERİLİM TIRMANDI

İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'a yönelik askeri operasyon başlatmış, süreçte bölgedeki tansiyon hızla yükselmişti. İran ise başta Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'deki ABD üsleri olmak üzere çeşitli hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

İranlı yetkililer, saldırılarda çok sayıda üst düzey ismin hayatını kaybettiğini açıklarken, toplam can kaybının 1348'i, yaralı sayısının ise 17 bini aştığını duyurdu.

Erdem Aksoy
