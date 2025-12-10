Haberler

ABD'li bakanlar havalimanında barfiks yarışına girdi

ABD'nin başkenti Washington DC yakınlarındaki Ronald Reagan Washington National Airport'ta düzenlenen basın etkinliğinde, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ile Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, havalimanlarının aileler ve yolcular için daha konforlu hâle getirilmesini amaçlayan 1 milyar dolarlık yatırım planını tanıttı. Gösterinin dikkat çeken kısmı ise, iki bakanın "barfiks yarışı"na girmesi oldu.

Washington'daki Ronald Reagan Ulusal Havalimanı'nda düzenlenen tanıtım etkinliği, beklenmedik bir yarışmaya ev sahipliği yaptı. Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ile Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, havaalanlarını daha aile dostu hâle getirmeyi hedefleyen 1 milyar dolarlık proje paketini açıklarken, dikkatleri üzerlerine çeken bir barfiks yarışına imza attı. İki bakan "Hangimiz daha çok barfiks çekecek " diyerek bar'a çıktı.

71 YAŞINDAKİ KENNEDY DUFFY'YE FARK ATTI

Yarışa gömlek kravatla katılan ve bar'a çıkan 71 yaşındaki Kennedy, 20 barfiks çekerek etkileyici bir performans gösterdi. Ancak kazandığı sayılardan sonra yüzündeki ifade dikkat çekti. Kennedy'nin özellikle sonlara doğru çok zorlandığı görüldü.

DUFFY 10 TANE ANCA YAPABİLDİ

Kennedy'den 17 yaş küçük Duffy ise ceket ve kravatını çıkarıp yarışa katıldı, ancak rakibinin gerisinde kalarak ancak 10 barfisk çekebildi.

Bu beklenmedik gösteri, etkinliğin "havaalanlarını sadece seyahat noktası değil, aynı zamanda sağlıklı yaşamın ve aile dostu alanların bulunduğu mekânlar haline getirme" vizyonunu vurgulayan sembolik bir adımı oldu.

Duffy tarafından açıklanan plan, ABD genelindeki havalimanlarına yapılacak yatırımları kapsıyor.

