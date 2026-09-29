ABD, Kanada'dan alkollü içecek ve motosiklet ithalatına yasak getirdi

ABD, Kanada'dan alkollü içecek ve motosiklet ithalatına yasak getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'nin Kanada'dan bazı ürünlere ithalat yasağı gece yarısı yürürlüğe girdi. Beyaz Saray kararına göre yasak; alkollü içecekler, melas, motosikletler ve yan süt ürünlerini kapsıyor, Kanada'nın bu ay başlarında ABD ürünlerine gümrük vergisi başlatmasına yanıt niteliği taşıyor.
ABD'nin Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere uyguladığı yasak yürürlüğe girdi.
ABD'nin Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere uyguladığı yasağın gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girdiği bildirildi. Beyaz Saray tarafından yayımlanan karara göre yasak; Kanada menşeli alkollü içecekler, melas, motosikletler ve yan süt ürünlerini kapsıyor. Donald Trump yönetiminin bu son adımı, ticaret görüşmelerinin tıkanmasının ardından Kanada'nın bu ayın başlarında bir dizi ABD ürününe gümrük vergisi uygulamaya başlamasına bir yanıt niteliği taşıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı