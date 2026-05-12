Pentagon: İran'la savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı

ABD Savunma Bakanlığı Mali İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jules J. Hurst III, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın bugüne kadarki maliyetinin yaklaşık 29 milyar dolar olduğunu bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Mali İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jules J. Hurst III, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile Pentagon'un 2027 mali yılı için rekor düzeydeki bütçe talebiyle ilgili Temsilciler Meclisi Ödenekler Komitesi Savunma Alt Komitesi'nde düzenlenen oturumda ifade verdi.

Hurst, ABD'nin İran'a karşı İsrail'le başlattığı savaşın bugüne kadar Pentagon bütçesine yansıyan maliyetinin yaklaşık 29 milyar dolara ulaştığını söyledi. Hurst, "Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin ifadesi sırasında bu rakam 25 milyar dolardı, ancak ortak personel ekibi ve mali işler ekibi bu tahmini sürekli olarak inceliyor ve bu nedenle şimdi 29 milyar dolara daha yakın olduğunu düşünüyoruz. Bunun nedeni, güncellenmiş ekipman onarım ve değiştirme maliyetleri ile ayrıca personelin görevde kalmasını sağlamak için genel işletme maliyetleridir" açıklamasında bulundu.

