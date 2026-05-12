Pentagon: İran'la savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Mali İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jules J. Hurst III, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile Pentagon'un 2027 mali yılı için rekor düzeydeki bütçe talebiyle ilgili Temsilciler Meclisi Ödenekler Komitesi Savunma Alt Komitesi'nde düzenlenen oturumda ifade verdi.

Hurst, ABD'nin İran'a karşı İsrail'le başlattığı savaşın bugüne kadar Pentagon bütçesine yansıyan maliyetinin yaklaşık 29 milyar dolara ulaştığını söyledi. Hurst, "Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin ifadesi sırasında bu rakam 25 milyar dolardı, ancak ortak personel ekibi ve mali işler ekibi bu tahmini sürekli olarak inceliyor ve bu nedenle şimdi 29 milyar dolara daha yakın olduğunu düşünüyoruz. Bunun nedeni, güncellenmiş ekipman onarım ve değiştirme maliyetleri ile ayrıca personelin görevde kalmasını sağlamak için genel işletme maliyetleridir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAhmet Yüksel:

29 milyar dolar.. bu kadar parayı hayvan koruma kuruluşlarına verseler tüm dünyada soykırımdan kurtulan türler var ya onları kurtarabilirler ama tabii kimsenin umrunda değil

Haber YorumlarıÖmer Aksöz:

Yahu bu kadar para harcayıp ne elde etmiş ki Amerika? Dini açıdan baktığımda da çatışmaları çözmek için barış yolunu seçmeleri gerekiyordu ama neyse işte

Haber YorumlarıYavuz Özkan:

29 milyar dolar... işte buna diyorum gereksiz harcama. Bizim ülkede çok sorun var, bu kadar paranın nereye gitti belli değil. Devletler böyle şeyleri düşünmeden yapıyo

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

