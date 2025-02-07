Brezilya'da facia! Uçak trafikteki araçların üzerine düştü

Uçak kalabalık caddeye düştü! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup

Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Netanyahu'dan Suudi Arabistan'ı kızdıracak sözler: Filistin devleti orada kurulabilir

Netanyahu'nun önerisi Suudileri küplere bindirecek
Yavaş'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili soruya yanıtı basın toplantısına damga vurdu

Tüm kamuoyunun merak ettiği soruya alakasız bir yanıt verdi

ABD, İran'dan Çin'e petrol sevkiyatına yaptırımlar uyguladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Hazine Bakanlığı, İran'dan Çin'e petrol taşımacılığı yapan kişi ve şirketlere yaptırım uyguladı. İran, bu yaptırımları haksız ve yasa dışı olarak nitelendirerek kınadı.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'dan Çin'e milyonlarca varil petrol sevkiyatı yapan çok sayıda kişi ve şirkete yaptırım uyguladı. İran, mali yaptırımlarının yasa dışı ve haksız olduğunu bildirerek ABD'nin adımını kınadı.
ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), dün Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok sayıda kişi ve şirkete yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırım uygulananlar arasında İran'dan Çin'e petrol taşınmasını kolaylaştıran kişiler, mürettebat yönetim şirketleri ve gemiler bulunuyor.

İRAN'A MAKSİMUM BASKILAR YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

Yaptırımlar ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki başkanlık döneminde İran'a yönelik "Maksimum Baskı" politikasının yeniden uygulanabileceğine ilişkin tartışmaları gündeme getirdi. İran, Trump'ın bu politikayı yeniden devreye sokmasının "başarısızlıkla sonuçlanacağını" bildirerek karara sert tepki gösterdi.

İran'ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Yeni ABD yönetiminin, İran'ın ekonomik ortaklarıyla yasal ticaretini engelleyerek İran milletine baskı yapma kararı gayrimeşru, yasa dışı ve ihlaller içeren bir adımdır, kesinlikle haksız ve uluslararası kurallara aykırıdır" dedi. ABD'nin yaptırımları doğrudan gemilerin uluslararası sularda seyir yapmasını yasaklamıyor, ancak gerekli destek hizmetlerine erişimlerini engelleyerek operasyonlarını zorlaştırıyor.

ABD, İran'dan Çin'e petrol sevkiyatına yaptırımlar uyguladı
Kaynak: ANKA / Dünya
img

Trabzonspor'un ezeli rakibine "Evet" dedi
img

Takımın 5 attığını gören genç başkan harekete geçti
img

Bu görüntüler sonrası Bakanlık 81 ile yazı gönderdi
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGoker Deveci:

İran senden bir cacık olmaz

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSsertek null:

sıktın haa Amerika artık sen bir süper güç falan değilsin sonun yaklaşıyor boşa çırpınma zevk almaya bak

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaların promosyon yarışı emekliye yaradı, rakam yükseldi

Bankaların promosyon yarışı emekliye yaradı, rakam yükseldi
16 gündür aranan kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı

Kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı
Kahtalı Mıçe, hasta yatağından sevenlerine seslendi: Dualarınızı eksik etmeyin

Hasta yatağından dua istedi
TÜİK'ten endişe yaratan rapor! Yalnız yaşayanların sayısı artıyor

Türkiye'de korkutan tablo! Son 10 yılda yüzde 71 arttı
Türkiye'de en fazla boşanma İzmir'de

İşte en fazla boşanmanın yaşandığı ilimiz
İlayda Alişan tesettüre girdi! Seyirciden tam not aldı

İlayda Alişan tesettüre girdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.