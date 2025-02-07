ABD, İran'dan Çin'e petrol sevkiyatına yaptırımlar uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, İran'dan Çin'e milyonlarca varil petrol sevkiyatı yapan çok sayıda kişi ve şirkete yaptırım uyguladı. İran, mali yaptırımlarının yasa dışı ve haksız olduğunu bildirerek ABD'nin adımını kınadı.

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), dün Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok sayıda kişi ve şirkete yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırım uygulananlar arasında İran'dan Çin'e petrol taşınmasını kolaylaştıran kişiler, mürettebat yönetim şirketleri ve gemiler bulunuyor.

İRAN'A MAKSİMUM BASKILAR YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

Yaptırımlar ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki başkanlık döneminde İran'a yönelik "Maksimum Baskı" politikasının yeniden uygulanabileceğine ilişkin tartışmaları gündeme getirdi. İran, Trump'ın bu politikayı yeniden devreye sokmasının "başarısızlıkla sonuçlanacağını" bildirerek karara sert tepki gösterdi.

İran'ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Yeni ABD yönetiminin, İran'ın ekonomik ortaklarıyla yasal ticaretini engelleyerek İran milletine baskı yapma kararı gayrimeşru, yasa dışı ve ihlaller içeren bir adımdır, kesinlikle haksız ve uluslararası kurallara aykırıdır" dedi. ABD'nin yaptırımları doğrudan gemilerin uluslararası sularda seyir yapmasını yasaklamıyor, ancak gerekli destek hizmetlerine erişimlerini engelleyerek operasyonlarını zorlaştırıyor.