ABD, İran Bağlantılı 18 Kişi ve Kuruluşa Yaptırım Uyguladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın yaptırımlardan kaçınmasına yardımcı olan 18 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldığını açıkladı. Bu yaptırımların, İran güvenlik güçlerinin internet erişimini kısıtlamasına da imkan sağladığı belirtiliyor.

Abd Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'a yönelik yeni yaptırımlar duyuruldu. Açıklamada, İran'ın 'ABD yaptırımlarından kaçınmasına kolaylık sağlayan' 18 kişi ve kuruluşun yaptırım listesine alındığı kaydedildi. Listede finans ve bilişim şirketlerinin bulunduğu belirtilen açıklamada, bu kuruluşlardan birinin 'İran güvenlik güçlerinin halkın internet erişimini kısıtlamasına olanak sağladığı' aktarıldı.

Açıklamada, ABD'nin İran'ın 'yaptırımları aşmaya ve yasa dışı yollarla elde edilen yabancı gelirleri ülkeye geri getirmeye yönelik çabalarıyla mücadele edeceği' de ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
