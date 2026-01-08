Haberler

Trump, Rusya'ya karşı yaptırım tasarısını onayladı

Güncelleme:
Senatör Lindsey Graham, Başkan Donald Trump'ın ucuz Rus petrolünün satın alınmasına yönelik yaptırım uygulayacak tasarıyı onayladığını duyurdu. Tasarının, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında stratejik bir etki yaratacağı belirtiliyor.

ABD'li Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'ucuz Rus petrolünün satın alınmasına' yaptırım uygulayacak tasarıyı onayladığını bildirdi.

ABD'li Senatör Lindsey Graham, Başkan Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Graham, "Çok verimli bir görüşmenin ardından Trump, aylardır Senatör Blumenthal ve diğer birçok kişiyle üzerinde çalıştığım iki partili Rusya yaptırım tasarısını onayladı" ifadesini kullandı.

Graham, tasarının, Trump'ın 'ucuz Rus petrolü satın alan ülkeleri cezalandırmasına' fırsatı sunacağını belirterek, tasarının 'Ukrayna'nın barış için tavizler verdiği' bir döneme denk geldiğini vurguladı. Graham, "Zamanlaması çok iyi. Bu tasarı, Başkan Trump'a Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelere karşı muazzam bir kaldıraç sağlayacak ve Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Moskova'ya finansman sağlayan ucuz Rus petrolünü satın almayı bırakmaları için onları teşvik edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500

