ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı üçlü görüşmenin tüm taraflar için yeni fırsatlar yaratmasını beklediğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'nde konuştu. Toplantıya katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Trump, Pasifik Okyanusu çevresindeki ülkelerin dünya ekonomisinin en dinamik ve en hızlı büyüyen bölgesini oluşturduğunu kaydetti. Trump, bölgenin küresel ölçekte sermaye, enerji ve yenilik kaynağı olduğunu da belirtti.

Trump, yapay zeka ile ilgili değerlendirmesinde ise yapay zeka yerine 'süper zeka' ifadesini kullanarak, "Her türlü küresel düzenlemeye ya da süper zekayı kontrol altına almaya veya baskılamaya yönelik girişime karşıyız, buna izin vermeyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri, Sanayi Devrimi'nden bu yana yaşanan en büyük teknolojik dönüşüm olan süper zeka alanında dünya lideri olmaktan gurur duyuyor. Bu bir süper zeka ancak onu gözlem altında tutmalıyız. Dikkatli olmalı ve değer vermeliyiz. Neredeyse tamamen iyi bir şey olsa da bazı kötü unsurlar barındırıyor; bu kötü unsurları yönetirken çok dikkatli olmalıyız" dedi.

Bu yıl Çin'i ikinci kez ziyaret ettiğini anımsatan Trump, kendisini karşılayan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e teşekkür etti. Trump, Şi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı üçlü görüşmenin tüm taraflar için yeni fırsatlar yaratmasını beklediğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı