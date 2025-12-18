Haberler

AB Liderleri, Bugün Dondurulmuş Rus Varlıklarının Ukrayna'nın Savunmasında Kullanılıp Kullanılmayacağını Görüşecek

Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, Brüksel'de düzenlenen zirvede Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'nın savunmasını finanse etmek için kullanılıp kullanılmayacağına dair karar verecek. Zirvede Ukrayna'ya acil finansman sağlama yolları tartışılacak.

(ANKARA) - Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, bugün Brüksel'de düzenlenecek zirvede, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını Ukrayna'nın savunmasını finanse etmek için kullanıp kullanmama konusunda bir karar verecek.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, bugün Ukrayna'nın finansmanı hakkında bir toplantı yapacak. Brüksel'de düzenlenecek zirvede, AB liderlerinden Ukrayna için "acilen ihtiyaç duyulan nakit akışını sağlama sözlerini yerine getirmeleri"nin isteneceği iddia edildi.

Sunulan plan kapsamında AB, Euroclear üzerinden borçlanarak finanse edilen 90 milyar avroluk bir krediyi Kiev'e sağlayacak. İngiltere basınına yansıyan haberlere göre kredi, yalnızca Moskova'nın Ukrayna'ya tazminat ödemesi durumunda geri ödenecek.

Zirve öncesinde Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Ukrayna'nın savunmasını desteklemekten daha önemli bir Avrupa savunma eylemi yoktur" dedi. Von der Leyen, "ilerleyen günlerin bu desteği güvence altına almak adına hayati önem taşıdığını" vurgulayarak, "İçinde bulunduğumuz dünya tehlikeli ve çıkara dayalı bir yer. Avrupa'nın kendi güvenliği için sorumluluk alması gerekiyor. Bu artık bir seçenek değil, bir zorunluluktur" dedi.

Rusya Merkez Bankası ise yaptığı açıklamada, Rusya'nın AB'deki devlet varlıklarının çoğunu elinde tutan Brüksel merkezli menkul kıymet saklama kuruluşu Euroclear'a karşı "230 milyar dolarlık tazminat talep ettiğini" duyurdu.

Meloni: "Plan Moskova'nın savaşın başından bu yana ilk zaferi anlamına gelir"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bu plan yerine "ortak AB borçlanmasına gidilmesi gerektiğini" aktardı. Gazetecilerin sorusu üzerine Meloni, sağlam bir hukuki zemin olmadan Avrupa'da dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna'ya yardım için kullanmanın, Moskova'ya "savaşın başlangıcından bu yana ilk zaferini hediye etmek anlamına geleceğini" belirtti. Meloni, "İtalya elbette Rusya'nın saldırdığı ulusun yeniden inşası için öncelikli olarak ödeme yapması ilkesini kutsal saymaktadır; ancak bu sonuca sağlam bir hukuki temelle ulaşılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Şansölye Merz, "planın Putin'e mesaj olacağını" iddia etti

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise 90 milyar avroya varan Rus varlığının "Ukrayna'nın savunması için kullanılabilir hale getirilmesi adına mücadele etmeye devam edeceğini" söyledi. Merz, bu meblağın "Ukrayna ordusunu en az iki yıl daha finanse edeceğini ve kullanımının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e net bir mesaj göndereceğini" ifade etti.

Friedrich Merz, 16 Aralık Salı günü bir kamu kanalına verdiği demeçte anlaşmaya varma ihtimalini "yüzde 50-50" olarak değerlendirdi.

