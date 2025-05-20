AB, Rusya'ya Yönelik 17. Yaptırım Paketini Onayladı

AB, Rusya'ya Yönelik 17. Yaptırım Paketini Onayladı
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Avrupa Birliği, Rusya'nın petrol taşıyan gölge filosuna yönelik 17'inci yaptırım paketini onayladı. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, paket içinde yaklaşık 200 geminin hedef alındığını açıkladı.

AVRUPA Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin Rusya'ya yönelik 17'inci yaptırım paketini onayladığını duyurdu.

AB üyesi ülkeler, Rusya'nın petrol taşıdığı gölge filosunda yer alan 200'e yakın tankeri hedef alan 17'inci yaptırım paketine onay verdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, "AB, Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketini onayladı. Paket kapsamında gölge filoya ait yaklaşık 200 gemi hedef alınıyor. Yeni önlemler hibrit tehditler ve insan haklarını da içeriyor. Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar üzerinde çalışılıyor. Rusya, savaşını ne kadar uzun süre sürdürürse bizim cevabımız o kadar sert olacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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