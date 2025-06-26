AB Liderlerinden Rusya'ya Yaptırım ve Orta Doğu Gündemi Toplantısı

AB Liderlerinden Rusya'ya Yaptırım ve Orta Doğu Gündemi Toplantısı
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Brüksel'de gerçekleştirilen AB Zirvesi, Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra ABD ile ticaret konularını gündeme getiriyor.

AB liderleri, Rusya'ya yaptırım, ABD ile ticaret ve Orta Doğu gündemiyle toplandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin liderinin katılımıyla gerçekleştirilen AB Zirvesi, çalışma oturumu ile başladı. Toplantıda, dün sona eren NATO Liderler Zirvesi'nde alınan kararlar çerçevesinde AB'nin savunma ve güvenliğine ilişkin meseleler, Rusya'ya yönelik 18'inci yaptırım paketi ile Orta Doğu'daki son gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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