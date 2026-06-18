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AB liderleri Brüksel'de toplanıyor

AB liderleri Brüksel'de toplanıyor
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AB üyesi 27 ülkenin liderleri Brüksel'de bir araya geliyor. Zirvede Ukrayna'ya destek, rekabetçilik, Çin ile ticari ilişkiler, gelecek bütçeler ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alınacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de toplantıya katılacak.

AVRUPA Birliği üyesi ülkelerin liderleri, bugün gerçekleştirecekleri zirvede, Ukrayna'ya destek, rekabetçilik, Çin'le ticari ilişkiler, gelecekteki bütçeleri ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacak.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Liderler Zirvesi yapılacak. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın başkanlık edeceği toplantıya, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da katılacak.

Zirvede liderler ilk olarak Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ile görüş alışverişinde bulunacak. Metsola'nın ardından zirve, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin katılımıyla yapılacak oturumla devam edecek. Zirvede, Ukrayna ile Moldova'nın AB üyelik sürecinde ilk fasıl kümesinin müzakereye açılması ve süreçteki ilerleme değerlendirilecek. Liderler, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar ile Ukrayna'ya mali ve askeri desteğin sürdürülmesini de görüşecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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