AB Konseyi Başkanı Costa'dan Çin ile İlişkiler Hakkında Açıklamalar

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Çin'le 'yapıcı ve istikrarlı' ilişkilere büyük önem verdiklerini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 47'nci Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında Çin Başbakanı Li Qiang ile görüştüğünü belirtti.

Costa, AB'nin Çin'le 'yapıcı ve istikrarlı' ilişkilere büyük önem verdiğini ve 'küresel zorlukların üstesinden gelmek' için iş birliğini güçlendirmek istediklerini kaydetti. Costa, "AB-Çin zirvesinin ardından ticari ve ekonomik ilişkilerimizi yeniden dengelemek için somut ilerleme kaydetmemiz gerektiğini vurguladım. Çin'in kritik ham maddeler üzerindeki ihracat kontrollerini sıkılaştırması konusundaki güçlü endişelerimi paylaştım. Çin'i, mümkün olan en kısa sürede akıcı, güvenilir ve öngörülebilir tedarik zincirlerini yeniden tesis etmeye çağırdım. Ayrıca AB'nin Çin'den Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmede yardımcı olma beklentisini dile getirdim" ifadelerini kullandı.