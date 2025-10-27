Haberler

AB Konseyi Başkanı Costa'dan Çin ile İlişkiler Hakkında Açıklamalar

AB Konseyi Başkanı Costa'dan Çin ile İlişkiler Hakkında Açıklamalar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Malezya'da düzenlenen ASEAN Zirvesi'nde Çin ile 'yapıcı ve istikrarlı' ilişkilerin önemini vurguladı ve ekonomik iş birliğini güçlendirme çağrısında bulundu.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Çin'le 'yapıcı ve istikrarlı' ilişkilere büyük önem verdiklerini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 47'nci Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında Çin Başbakanı Li Qiang ile görüştüğünü belirtti.

Costa, AB'nin Çin'le 'yapıcı ve istikrarlı' ilişkilere büyük önem verdiğini ve 'küresel zorlukların üstesinden gelmek' için iş birliğini güçlendirmek istediklerini kaydetti. Costa, "AB-Çin zirvesinin ardından ticari ve ekonomik ilişkilerimizi yeniden dengelemek için somut ilerleme kaydetmemiz gerektiğini vurguladım. Çin'in kritik ham maddeler üzerindeki ihracat kontrollerini sıkılaştırması konusundaki güçlü endişelerimi paylaştım. Çin'i, mümkün olan en kısa sürede akıcı, güvenilir ve öngörülebilir tedarik zincirlerini yeniden tesis etmeye çağırdım. Ayrıca AB'nin Çin'den Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmede yardımcı olma beklentisini dile getirdim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
DEM Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı sonrası ilk açıklama

DEM Parti'den terör örgütü PKK'nın tarihi kararı sonrası ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı ve yakın arkadaşı harekete geçti

Güllü'nün ölümünden haftalar sonra şaşırtan hamle
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
Aralarındaki diyalog olay! Sergen Yalçın taraftarın karşısına çıktı

Deliye dönen taraftarların karşısına çıkan Sergen'in zor anları
Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Çakallarla Dans'ın 'Köfte Necmi'si ilk hasadını yaptı

Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Köfte Necmi'den ilk hasat
MHP kanun teklifi sundu: Yabancı dijital medya platformlarına uygulanan vergi artırılsın

MHP, yabancı dijital medya platformları için harekete geçti
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
Trump, İsrail'in hayallerini yıktı: İstikrar Gücü'nde Türkler de olacak

Trump, İsrail'in hayallerini yıktı! Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.