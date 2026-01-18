AB üyesi ülkelerin büyükelçileri olağanüstü toplanacak
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçilerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Avrupa ülkesine ek tarife uygulama kararının ardından bugün bir araya geleceği bildirildi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşecek olağanüstü toplantıda, durum değerlendirmesi yapılacağı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya