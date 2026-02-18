Haberler

AB Konseyi, 8 üye ülkenin SAFE programı planlarını onayladı

AB Konseyi, 8 üye ülkenin SAFE programı planlarını onayladı
Güncelleme:
Avrupa Birliği Konseyi, aralarında İtalya, Polonya ve Yunanistan'ın da bulunduğu sekiz üye ülkenin ulusal savunma planlarını 150 milyar avroluk SAFE savunma finansman programı kapsamında onayladı. Program, üye ülkelerin modern savunma teçhizatı edinmesini destekleyecek.

AVRUPA Birliği Konseyi, 150 milyar avroluk SAFE savunma finansman programı kapsamında aralarında İtalya, Polonya ve Yunanistan'ın da bulunduğu sekiz üye ülkenin ulusal savunma planlarını onayladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, 150 milyar avroluk 'Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE)' ortak savunma finansman programı kapsamında Estonya, Yunanistan, İtalya, Letonya, Bulgaristan, Polonya, Slovakya ve Finlandiya'nın savunma planlarının onaylandığını duyurdu. Bu ülkelerin, finansmandan paylarına düşeni alacakları kaydedilen açıklamada, SAFE programının üye ülkelerin modern savunma teçhizatı edinmesi ve AB savunma hazırlığını artırmasına yardımcı olacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
