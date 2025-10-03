310 yıl önce batan geminin enkazında 1 Milyon dolarlık sikke bulundu

Florida'nın Treasure Coast (Hazine Kıyısı) açıklarında, 1715 yılında kasırgada batmış olan İspanyol Hazine Filosuna ait bir gemiden büyük bir hazine gün yüzüne çıkarıldı. Yapılan kurtarma çalışmalarıyla, değerleri 1 milyon doları bulan 1.000'den fazla gümüş sikke ("Reales") ve 5 altın sikke ("Escudos") ile diğer altın eserler bulundu.

Her bir sikke, İspanyol İmparatorluğu'nun Altın Çağı'nda yaşamış, çalışmış ve denize açılmış insanların hikâyesini taşıyan birer tarihi parçadır. Tek bir kurtarma operasyonunda bu kadar çok sayıda sikkeye ulaşmak hem nadir hem de olağanüstü bir durumdur.

Uzmanlar, bulunan eserlerin büyük olasılıkla aynı sandıkta yer aldığını ve geminin parçalanması sırasında denize düştüklerini söylüyor. Sikkelerin çoğu, Meksika, Peru ve Bolivya gibi İspanyol kolonilerinde basılmış olup üzerinde okunabilir tarihler ve darphane işaretleri taşımaktadır.

Queens Jewels şirketinin operasyonlar direktörü Sal Guttuso, keşfi şu sözlerle değerlendirdi:

"Her bir buluntu, 1715 filosunun insan hikâyesine dair yeni bir parça sunuyor. Bu eserleri korumak ve incelemek, gelecek nesillerin tarihimizin bu bölümünü anlaması için çok değerli."

Keşif, Kaptan Levin Shavers ve ekibi tarafından "2025 Yaz Kurtarma Sezonu" sırasında M/V Just Right adlı gemiyle gerçekleştirildi. Kaptan Shavers, keşfin hissettirdiği duyguyu şöyle ifade etti:

"Böyle değerli bir şeyi kaybettiğinizi düşündüğünüzde, tekrar bulunmayacağını kabul edersiniz. Sonra bir anda karşınıza çıkması tarifsiz bir mutluluk."

Florida'nın Treasure Coast bölgesi, yıllardır define avcıları ve deniz arkeologları için büyük ilgi çeken bir bölge olmuştur. Buradaki çalışmalar, geçmişin gizemlerini günümüze taşıyarak hem tarihi hem de ekonomik açıdan büyük önem taşımaktadır.