100 bin dolarlık İran bahsi ortalığı karıştırdı

Güncelleme:
Bir bahis platformunda anonim bir kullanıcının Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a askeri saldırı başlatacağına dair 100 bin dolarlık bahis oynaması, dünya genelinde 'istihbarat sızıntısı mı var?' sorularını beraberinde getirdi. Russia News'in bildirdiğine göre, hesap yeni açılmış ve aynı gün içinde bu büyük bahis oynanmış.

  • Bir bahis platformunda yeni açılan anonim bir hesaptan, ABD'nin İran'a askeri müdahalesine 100 bin dolarlık bahis oynandı.
  • Bahis, KLM, Air France ve British Airways gibi havayollarının Orta Doğu'ya uçuşlarını iptal ettiği dönemde gerçekleşti.
  • Sosyal medyada, bu bahsin içeriden bilgi sızıntısı olabileceği iddia ediliyor.

Orta Doğu'da sivil uçuşların iptal edildiği bir dönemde, bir bahis platformunda yaşanan olay küresel çapta bir tartışmanın fitilini ateşledi. Anonim bir kullanıcının, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ay içinde İran'a askeri saldırı başlatacağına dair yatırdığı devasa meblağ, "istihbarat sızıntısı mı var?" sorusunu gündeme getirdi.

RUSSİA NEWS DUYURDU: YENİ HESAP, DEV BAHİS

Russia News'in bildirdiğine göre; bugün oluşturulan tamamen yeni bir hesaptan, ABD'nin İran'a yönelik askeri müdahalesine tam 100 bin dolarlık bahis oynandı. Hesabın açıldığı gün böylesine büyük bir risk alması, bahis dünyasında ve uluslararası siyaset çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

İDDİALAR PEŞ PEŞE: İÇERİDEN BİLGİ Mİ SIZDI?

Sosyal medyada ve dijital platformlarda yayılan iddialara göre, bu denli yüksek ve hedefi belli bir miktarın yatırılması, sıradan bir tahminden ziyade "içeriden bir bilgi sızıntısı" (insider trading) ihtimalini güçlendiriyor. Bölgedeki uçuş iptalleriyle eş zamanlı gelen bu bahis hamlesi, askeri bir hareketliliğin ön habercisi olarak yorumlanıyor.

KLM, Air France ve British Airways gibi dünya devlerinin bölgeye uçuşlarını durdurmasının hemen ardından gelen bu bahis, tansiyonu iyice yükseltti. Uzmanlar, anonim kullanıcının hesabının yeni olmasını, kimliğini gizlemek isteyen bir kaynağın stratejik bir hamlesi olabileceği şeklinde değerlendiriyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

