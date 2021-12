Dünya şampiyonu VakıfBank, basın mensuplarıyla buluştu

ANKARA (AA) - Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda zafere ulaşan VakıfBank, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ankara'da düzenlenen organizasyonun finalinde İtalya'nın Imoco Volley takımını 3-2 yenerek 4. kez şampiyonluğa ulaşan sarı-siyahlı takım, VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen toplantıda basınla buluştu.

Toplantıya VakıfBank Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, genel menajer Neslihan Demir Güler, başantrenör Giovanni Guidetti, sarı-siyahlı voleybolcular ve teknik ekip katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Üstünsalih, 4. kez dünya şampiyonu olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, "Oyuncu ve antrenörlerimiz, VakıfBank forması altında yine tarih yazdı ve bu kıymetli kupanın ülkemizde kalmasını sağladılar. Türk voleybolu ve VakıfBank'ın dünyanın zirvesinde olduğunu bir kez daha gösterdiler, ülkemize çok haklı bir gurur yaşattılar. Hepsinden önemlisi genç kızlarımıza yeniden en güzel şekilde örnek oldular. Çocuklarımızın kurabilecekleri bir hayali daha gösterdiler. Dünyanın en iyi takımlarının katıldığı bu turnuvada yer almak başlı başına gurur kaynağıyken biz 4. şampiyonluğa ulaştık. Üç şampiyonluk ile Guinness rekortmeniyken kendi çıtamızı yukarıya çektik. Bize bu gururu yaşatan takımımıza şahsım, VakıfBank ailemiz ve ülkemiz adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Sezona 5 kupa hedefiyle girdiklerini hatırlatan Üstünsalih, "Bugün ikinci kupa için bir aradayız. Böylelikle 2021 yılını zaferle kapatıyoruz. Önümüzdeki yıl da tüm kupalara talibiz. Kızlarımızın kalan üç kupayı da müzemize getireceğine yürekten inanıyorum. Sürdürülebilir başarı ilkesiyle çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Abdi Serdar Üstünsalih, voleybolda çok yoğun bir yılın yaşandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Teknik ekibimiz ve voleybolcularımızla aynı takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Bir başka mutluluk kaynağı da şampiyon takımının neredeyse yarısının VakıfBank öz kaynağından yetişmiş olmasıdır. Spor okulu ve altyapı salonumuzun duvarında, 'Dünya ve Avrupa şampiyonu voleybolcular burada yetişiyor.' yazıyor. O kızlar yetiştiler ve ülkemize bir dünya şampiyonluğu daha getirdi. Bugün yetişenler de yarın ülkemize başarıyı getirecektir. Buna yürekten inanıyorum. Voleybolda sürdürülebilir başarı en büyük hedefimizdir. Görevimiz ve vizyonumuz, 35 yıllık hikayemizi daha nice 35 yıl yaşatmak." şeklinde görüş belirtti.

Başkan Üstünsalih, Türkiye Voleybol Federasyonunun iyi bir ev sahipliği yaptığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şampiyonaya kusursuz bir organizasyonla ev sahipliği yapan Türkiye Voleybol Federasyonu ve turnuva boyunca emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte ülkemizi temsil eden Fenerbahçe Opet'i de kazandığı dünya üçüncülüğü vesilesiyle tebrik ediyorum. Voleybolu bu seviyelere taşıyan tüm paydaşlarımızın başarıda büyük payı var. Yereldeki büyük rekabet olmasaydı uluslararası başarılar gelmezdi. Ankaralı voleybolseverler ve il dışından gelen seyircimiz yine muhteşem bir atmosferde takımlarımıza destek verdi. Turnuva sonunda kupayı biz aldık ama seyircimiz de en az bizim kadar şampiyonluğu hak etti. Kendilerine en içten duygularımla teşekkürlerimi sunuyorum."

Neslihan Demir Güler: "Hedefimiz 5 kupa"

Genel menajer Neslihan Demir Güler, sezona 5 kupa hedefiyle girdiklerini belirterek, 3 kupalarının kaldığını söyledi.

Elde ettikleri dünya şampiyonluğundan dolayı mutlu olduklarını aktaran Neslihan, "Sezona 5 kupa hedefiyle başlamıştık. Geriye 3 kupa kaldı. Adım adım hedefimize doğru ilerliyoruz. İnşallah sezon sonunda 5 kupayla burada buluşuruz." dedi.

Guidetti: "Muhteşem bir performans sergiledik"

Başantrenör Giovanni Guidetti, takımının Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda iyi bir performans sergilediğini dile getirdi.

Sesinin kısıldığını anlatan Guidetti, "Müthiş bir haftayı geride bıraktık. Muhteşem bir performans sergiledik. Takımıma yansıttığı ruh için teşekkür ediyorum. Çok zor bir rakibimiz vardı ve hiç kolay değildi. Her geçen gün daha zorlu bir maç oynadık. Her geçen gün bir öncekinden daha iyiydik. Özellikle teknik ekibe teşekkür ediyorum. Her oyuncunun en iyi duruma gelmesinde çok büyük rol oynadılar. Özellikle başkana da dünyanın en iyi takımını verdiği için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Takım kaptanı Melis Gürkaynak ise Ankara'daki atmosfere vurgu yaparak, "Bu sezona 5 kupayı hedefleyerek başladık. İki kupayı kazandığımız için sevinçli ve gururluyuz. Bu, kazandığımız 4. dünya şampiyonluğuydu. Diğerlerini farklı ülkelerde aldık. Sonuncusunu Ankara'da oynamak çok büyük keyifti. İnanılmaz bir atmosferde inanılmaz bir maç oldu. Hepimiz için unutulmaz bir turnuva oldu. Kazandığımız için çok mutluyum. Bu kupayı hak ederek kazandık. Önemli rakipler vardı. Çok iyi bir performans sergiledik. Bu kupanın sevincini yaşayacağız ama önümüzde kazanacağımız 3 kupa daha var." diye konuştu.

Diğer voleybolcular ise tek tek söz alarak elde ettikleri şampiyonluktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi. Sarı-siyahlılar, sezona 5 kupa hedefiyle girdiklerini ve bunu başaracaklarına inandıklarını kaydetti. VakıfBanklı voleybolcular, Ankara'daki atmosferle ilgili de övgü dolu ifadeler kullandı.

Basın toplantısı, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

