Dünya şampiyonu boksör Serdar Avcı: Bir dünya şampiyonluğu daha kazanacağım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya şampiyonu boksör Serdar Avcı: Bir dünya şampiyonluğu daha kazanacağım

Dünya şampiyonu boksör Serdar Avcı: Bir dünya şampiyonluğu daha kazanacağım
Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Spor

Dünya şampiyonu boksör Serdar Avcı, "Muhammed Ali ve Mike Tyson gibi önemli isimlerinin kazandığı bu kemeri Türkiye'ye getirmek istiyorum" dedi.

Dünya şampiyonu boksör Serdar Avcı, "Muhammed Ali ve Mike Tyson gibi önemli isimlerinin kazandığı bu kemeri Türkiye'ye getirmek istiyorum" dedi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Universal Boxing Organization'da (UBO) yarı ağır sıklette Gürcü sporcu Zaal Kvezereli'yi nakavt ederek dünya şampiyonu olan Türk boksör Serdar Avcı, Avcılar'a geldi. Uzun süre ara verdiği boksa yeniden başlayarak 'UBO Dünya Şampiyonu' olan Serdar Avcı, Dünya Boks Konseyi Asian Silver kemer maçı için hazırlıklarını sürdürürken Avcılar'da yakında açılacak profesyonel boks okulu nedeniyle ilçeye geldi. Ukrayna'da kazandığı altın kemer ile birlikte Avcılar'a gelerek Belediye Başkanı Turan Hançerli'yi ziyaret eden Avcı, Avcılar'dan da dünya ve olimpiyat şampiyonu boksörler yetişeceğine inandığını söyledi. 

Sohbet sırasında burnundaki kemiklerin kırıldığını, 6 kez ameliyat olmak zorunda kaldığını anlatan Serdar Avcı, Amerika'nın Florida Eyaleti'nde 15 Ekim'de iki kez dünya şampiyonluğu bulunan Ivan Shvayko ile karşılaşacağını söyledi. Daha önce dünya boksunun efsanevi isimleri Muhammed Ali ve Mike Tyson gibi önemli isimlerinin kazandığı bu kemeri Türkiye'ye getirmek istediğini belirten Serdar Avcı, "Bu altın kemeri de kazandıktan sonra tekrar Avcılar'a geleceğim" dedi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, belediye olarak iki branşta faaliyet gösterdiklerini ifade ederken, Serdar Avcı'ya başarı dileklerini iletti. Hançerli, Avcılar'dan da boks branşında önemli sporcular yetişeceğine inandığını söyledi.

Dünya şampiyonu boksör Serdar Avcı: Bir dünya şampiyonluğu daha kazanacağım
Dünya şampiyonu boksör Serdar Avcı: Bir dünya şampiyonluğu daha kazanacağım
Dünya şampiyonu boksör Serdar Avcı: Bir dünya şampiyonluğu daha kazanacağım
Dünya şampiyonu boksör Serdar Avcı: Bir dünya şampiyonluğu daha kazanacağım
Dünya şampiyonu boksör Serdar Avcı: Bir dünya şampiyonluğu daha kazanacağım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Destici Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Hande Erçel Seren Serengil Şahan Gökbakar
Spor Mustafa Er Fatih Terim Burak Elmas Lionel Messi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünya şampiyonu boksör Serdar Avcı: Bir dünya şampiyonluğu daha kazanacağım - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 10:42:20. #1.14#

title