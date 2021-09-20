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Dünya Şampiyonasına Manisa damgasını vurdular

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Dünya Şampiyonasına Manisa damgasını vurdular

Uluslararası Jet Kune Do Federasyonu ve Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu Jeet kune Do branşının ortaklaşa olarak Adana Sarıçam'da yaptığı Jeet Kune Do Dünya Kulüpler Şampiyonasına 16 ülkeden toplam 173 sporcu katıldı.

Uluslararası Jet Kune Do Federasyonu ve Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu Jeet kune Do branşının ortaklaşa olarak Adana Sarıçam'da yaptığı Jeet Kune Do Dünya Kulüpler Şampiyonasına 16 ülkeden toplam 173 sporcu katıldı. Manisa'dan 3 sporcunun ve 4 hakemin katıldığı şampiyonada Türkiye genel klasmanda 1. oldu.

Şampiyona öncesinde Uluslararası antrenörlük ve hakemlik seminerleri verildi. Antrenörlük Semineri, Dünya JKD Federasyonu Başkan Yardımcısı Sijo Yüksel Yılmaz, Uluslararası Hakemlik Seminerini ise Dünya Jeet Kune Do Federasyonu Başhakemi Abdulvahit Alagöz tarafından verildi.

Türkiye şampiyonada 1. oldu.

Şampiyonaya 16 ülkeden toplam 173 sporcu katılırken, şampiyonaya Manisa, İlkespor'dan 3 sporcu ile katıldı. Aynı zamanda şampiyonada Manisa'dan 4 hakem de görev yaptı.

Manisalı sporculardan 54 kilo büyük bayanlarda Deniz Gezen, Macar ve Cezayirli rakiplerini yenerek şampiyon oldu. 67 kilo büyük erkekler de ise Miraç İmami, Azeri ve Etiyopyalı rakiplerini yenerek 1. oldu. 65 kilo büyük bayanlarda da Eymen Türe, Kazakistanlı ile yaptığı final maçını kaybederek ikinci oldu. Türkiye genel klasmanda ise şampiyonada 1. oldu.

Uluslararası Jeet Kene Do Federasyonu'nun Başhakemi aynı zamanda Manisa İlke Spor Kulübü idarecisi Abdulvahit Alagöz, "Sporcularımızın almış olduğu başarılarından dolayı çok mutlu olduk. Önümüzdeki süreçte bu başarıyı arttırarak devam edeceğiz." diye konuştu. - MANİSA

Dünya Şampiyonasına Manisa damgasını vurdular

Dünya Şampiyonasına Manisa damgasını vurdular

Dünya Şampiyonasına Manisa damgasını vurdular

Dünya Şampiyonasına Manisa damgasını vurdular

Dünya Şampiyonasına Manisa damgasını vurdular

Dünya Şampiyonasına Manisa damgasını vurdular

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