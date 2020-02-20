Dünya nüfusunun yüzde 40'ı ana dilde eğitimden yoksun: Türkiye'de 15 dil yok oluyor

20.02.2020 21:07 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:07

Dünya nüfusunun yalnızca yüzde 6'sı, günümüze kadar gelmeyi başaran 4 bin civarında yerel dili ayakta tutuyor, yüzde 40 ise ana dilinde eğitimden yoksun. Dünya genelinde 6 bin civarında dil konuşulurken, her 10 dilden 4'ü yok olma tehlikesi altında. Birleşmiş Milletler verilerine göre her ay iki dilin yok olduğu düşünüldüğünde ise yaşatılmaya çalışılan dillerin de yakın gelecekte unutulması kaçınılmaz.



Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü olan UNESCO'nun hazırladığı Tehlikedeki Diller Atlası'na göre Türkiye'de 3 dil çoktan yok oldu; Kapadokya Yunancası, Mlahso, Ubıhça yakın geçmişte ölen diller arasında girdi. Çok az sayıda kişi tarafından da olsa halen konuşulan 15 dil ise tehlike altında. Euronews.com'da Görüntüle