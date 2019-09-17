17.09.2019 11:10

Dünya'nın 25 otomobil devine Düzce'den 100 milyon euroluk ihracat

Otomobil üreticilerinin sızdırmaz profillerini Düzce'de üretiliyor

Standart Profil Genel Müdürü Afşin Dakiki:

Düzce tek çatı altında tek lokasyonda üçünü bir arada yapan dünyada iki fabrikadan birisi"

DÜZCE - Düzce'de 40 yıl önce kurulan ve sızdırmazlık profilleri üreten fabrika, Dünya genelinde 25 farklı otomobil üreticisine 100 milyon Euro'luk ürün ihraç etti.

Yaklaşık 40 yıl önce Düzce'de 7 işçisiyle üretime başlayan ve sızdırmaz profil üretiminin yapıldığı firma, otomobil üreticisi dev firmalara 100 milyon Euro'luk ürün ihraç etti. Düzce'de bin 800 metrekarelik fabrikada 1979 yılında yalnızca 7 çalışanı üretime başlayan Standart Profil fabrikası, 2019 yılında yaklaşık bin 285 çalışanı ile dünyanın en büyük otomobil üreticilerine parça tedarik ediyor. Düzce merkezli olmak üzere Manisa ve İspanya'da da üretimlerini sürdüren firma, son bir yılda otomobil üretimi yapan 25 farklı firmaya 100 milyon Euro'luk ürün ihraç ederek Türkiye'nin ekonomisine katlı sağladı. Yeni projelerinin Düzce'ye istihdam sağlayacağını ve şehre ciro katacağına dikkat çeken Standard Profil Grubu Düzce Fabrikası Genel Müdürü Afşin Dakiki, "Tercih edilen firma özelliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz, yeni projelerle yolumuza devam edeceğiz" dedi.

5 kıtada 8 bini aşkın çalışanı var

Fabrikada yapılan çalışmaları ve hedeflerini İHA'ya anlatan Genel Müdür Afşin Dakiki, 5 kıt'ada, 7 ülkede, 12 değişik fabrikada 8 bini aşkın çalışanıyla üretime devam ettiklerini söyledi. Firmanın 25 farklı otomobil üreticisine hizmet ürettiğini ifade eden Dakiki, "Bin 285 çalışanımız ile beraber sadece Düzce'de ki fabrikaya değil, diğer fabrikalara da hem hizmet, hem teknoloji, hem de mal üretiyoruz. Bizim burada bir AR-GE merkezimiz var. 12 fabrikanın üçünde AR-GE merkezi var. Birisi Düzce'de diğerleri ise Manisa ve İspanya'da. Düzce'de ürün tasarımı yapmakla beraber, kalıp tasarımı, kalıp geliştirme, kalıp imalatı yapıp ve değer fabrikalarımızın kalıp ihtiyaçlarını karşılayan çalışan kitlemiz var. Diğer kardeş kuruluşlara sızdırmazlık profilleri temin etmekle birlikte Avrupa'daki başlıca araç üreticileri ile deniz aşırı ülkelerdeki araç üreticilerine profil temini yapıyoruz" dedi.

Dünyadaki iki fabrikadan biri Düzce'de

Düzce fabrikasının imalatta öncü olduğunu vurgulayan Dakiki, "Bizim imalatımız 3 başlıktan oluşur. Birincisi hamur imalatı, ikincisi hamuru eksilizyon çalışması, ardından çekmiş olduğumuz profili aracın kullanıldığı pozisyona getirmek. İftiharla söylüyorum Düzce tek çatı altında tek lokasyonda üçünü bir arada yapan dünyada iki fabrikadan birisi. Bunu İspanya'da yapabiliyoruz birde Düzce'de. Düzce bu konuda öncü" diye konuştu.

"2018 yılında 100 milyon Euro'luk ciro elde ettik"

Düzce'de fabrikanın faaliyetinin durması söz konusu olmadığının altınızı çizen Genel Müdür Afşin Dakiki, "Takdir edersiniz ki Düzce'nin oluşturduğu katma değer ve kardeş kuruluş olan diğer fabrikalara sağladığı destek ile Düzce'nin faaliyetinin durması söz konusu olmadığı gibi ileride almayı planladığımız şu anda açıklayamadığımız projelerle beraber Düzce faaliyetini büyüterek devam edecek. Bu anlamda kapanacak yönündeki söylentilerine yersiz buluyorum. 2018'i zor bir yol olarak geçirdik. Otomotivde daralma oldu fakat biz bunu fırsata çevirmeye çalışıyoruz. 2018'de müşteri portföyünü büyüttüğümüz gibi 2019 yılında da bu çalışmalarımızı devam ettirdik. Geleceği planlıyoruz. 2018 yılında 100 milyon Euro'luk ciro elde ettik. 100 milyon Euro'nun yarısını ihracattan elde ettik. 25 değişik araç üreticisine batı Avrupa deniz aşırı ülkeler olmak üzere kardeş kuruluşlara yaptığımız ihracatlar var burada. İSO 500 listesinde olmakla beraber TİM'in ihracatın yıldızları sıralamasında da ilk beşe giriyoruz" şeklinde konuştu.

"Yeni projeler istihdam sağlayacak"

Otomotiv sektöründe tercih edilen firma özelliklerini sürdürmeyi hedeflediklerine dikkat çeken Afşin Dakiki, "Otomotiv piyasasının değişen beklentilerine ayak uydurmak için bizde her daim verimliliği, kaliteyi, zamanında proje üretmeyi ve zamanında sevkiyat yapabilme hedefiyle konumumuzu koruyup ileriye götürmek kaydıyla rekabetçiliğimizi arttırıp tercih edilen firma özelliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu sayede 2019 bitmek üzere 2020'de yeni alacağız projelerle yolumuza devam edeceğiz. Bu yeni projeler beraberinde istihdam ve şehrimize ciro katacak. 1977 yılında kurulan fabrika. Tabi ki Düzce gelişiyor büyüyor, etrafında konutlarda var. Fakat çevre dostu özelliğimizi sürdürmek için sürekli çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı.

"Sosyal sorumluluklarımız devam edecek"

Sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetlerin de devam edeceğini belirten Afşin Dakiki şöyle konuştu: "Standard Profil olarak sosyal sorumluluk kapsamında 'İyilik Hareketine' öncülük yaptık bunu sürdüreceğiz. Kızılay'a ciddi bir katılımla yaklaşık 200 üniteyi aşkın kan ve ilik bağışında yaptık. Bunun haricinde Cerebral Palsyli çocuklara destek olmak üzere dünya çapında düzenlenen Steptember etkinliğine katıldık ve 66 milyon adım atarak bir ilke imza attık ve ikinci olduk. Bu senede farkındalığı arttırmak ve bu çocuklarımıza destek adına bu faaliyetimizi sürdüreceğiz. Düzce Belediyesi çocuk kulübüne sponsorluk yaptık, çalışanlarımızın çocukları eğitim desteği ve etkinlik gerçekleştirdik."

Kaynak: İHA