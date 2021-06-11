Dünya matematik şampiyonlarından Vali Memiş'e ziyaret
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Dünya matematik şampiyonlarından Vali Memiş'e ziyaret

Dünya matematik şampiyonlarından Vali Memiş'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Valisi Okay Memiş, Uluslararası CaribouMatematik Yarışmaları'nda dünya birinciliği kazanan Bahçeşehir Koleji Erzurum Kampüsü öğrencileri Yiğit Can Aydın ve Defne Çelik'i makamında kabul etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Uluslararası CaribouMatematik Yarışmaları'nda dünya birinciliği kazanan Bahçeşehir Koleji Erzurum Kampüsü öğrencileri Yiğit Can Aydın ve Defne Çelik'i makamında kabul etti.

Kanada merkezli olarak yılda 6 kez düzenlenen yarışmaya dünyanın farklı ülkelerinden öğrenciler katılıyor. Her yıl eylül ayında başlayarak mayıs ayında son bulan yarışmalar, online olarak gerçekleştiriliyor. Mayıs ayında düzenlenen yarışmaya katılan Bahçeşehir Koleji Erzurum Kampüsü 2. Sınıf öğrencileri Yiğit Can Aydın ve Defne Çelik, dünya şampiyonu olarak büyük başarıya imza attı.

Vali Memiş, Kampüs Müdürü Yaşar İspir ve öğretmenlerinin de hazır bulunduğu ziyarette öğrencilerin önemli bir başarı elde ettiğini kaydederek, tebrik etti.

"Elde edilen başarıdan dolayı gurur duyduk" diyen Memiş, "Çocuklarımızı çok önemsiyoruz. Onların daha iyi bir eğitim alması adına devlet olarak her türlü imkanı oluşturuyoruz. Çünkü biliyoruz ki gençlerimiz bizim geleceğimizin teminatıdır. Sizleri kutluyorum. Erzurum olarak uluslararası alanda elde ettiğiniz bu başarınız bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Başarılarınızın artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. " şeklinde konuştu.

Kampüs Müdürü İspir de Vali Memiş'e kabullerinden ötürü teşekkür ederek, öğrencilerin hem okulları hem de şehir için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Vali Memiş, ziyaret sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler vererek, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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