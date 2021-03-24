Dünya Kupası yolunda A Milliler ilk sınavına çıkıyor! Türkiye-Hollanda karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu
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Dünya Kupası yolunda A Milliler ilk sınavına çıkıyor! Türkiye-Hollanda karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu

24.03.2021 18:58 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:17
Dünya Kupası yolunda A Milliler ilk sınavına çıkıyor! Türkiye-Hollanda karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu

Ay-yıldızlılar, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı konuk ediyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Maçta ilk 11'ler belli oldu.

Müsabakada, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Simon Bennettyapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak. Grubun diğer maçlarında ise Letonya-Karadağ ve Cebelitarık-Norveç karşı karşıya gelecek.

HOLLANDA İLE 13. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında yarın karşılaşacağı Hollanda ile tarihte 13. kez rakip olacak. İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1958'de olmak üzere geride kalan 12 maçtan 3'ünü Türkiye, 5'ini Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Türkiye'nin 9 golüne, Hollanda 13 golle cevap verdi.

İŞTE İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan Kabak, Çağlar, Umut, Okay, Ozan Tufan, Hakan, Kenan, Yusuf, Burak

Hollanda: Cillessen, Dumfries, De Ligt, Blind, Wijndal, Frankie De Jong, Klaassen, Berghuis, Wijnaldum, Depay, Luuk De Jong

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