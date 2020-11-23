Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 395 bin 296
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 395 bin 296

23.11.2020 14:07 | Son Güncelleme: 23.11.2020 14:11
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 395 bin 296

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 395 bin 296, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 59 milyon 76 bin 121'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 395 bin 296, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 59 milyon 76 bin 121'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 40 milyon 833 bin 503'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 12 milyon 589 bin 88 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 262 bin 701'e ulaştığı bildirildi. Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 71 bin 401 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 169 bin 197'ye ulaştığı bildirildi.

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Dünya genelinde vaka sayısı olarak beşinci sırada bulunan Fransa'da toplam vaka sayısı 2 milyon 140 bin 208'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 48 bin 732 olarak rapor edildi. İspanya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 589 bin 219'a ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 42 bin 619'a yükseldiği aktarıldı. İtalya'da 1 milyon 408 bin 868 vakanın tespit edildiği, 49 bin 823 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği belirtildi. İngiltere'de vaka sayısının 1 milyon 512 bin 45'e yükseldiği, can kaybının ise 55 bin 24'e ulaştığı açıklandı. Son olarak Almanya'da 932 bin 111 vakanın tespit edildiği ve toplam can kaybının 14 bin 343'e çıktığı duyuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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