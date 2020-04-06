Dünya geneli koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 69 bin 498'e yükseldi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› Dünya geneli koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 69 bin 498'e yükseldi - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, İtalya, Wuhan, Dünya

Dünya geneli koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 69 bin 498'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 69 bin 498'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 275 bin 542'ye yükselirken; 262 bin 985 kişi de tedavi edildi.

06.04.2020 09:14 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:14
Dünya geneli koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 69 bin 498'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 69 bin 498'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 275 bin 542'ye yükselirken; 262 bin 985 kişi de tedavi edildi. Bu verilere göre son 24 saatte, koronavirüsten 4 bin 714 kişi yaşamını yitirirken; 72 bin 57 kişide daha virüs tespit edildi.

Virüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) tarafından paylaşılan verilere göre, İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 15 bin 887'ye yükselirken; vaka sayısı da 128 bin 948'e çıktı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 3 BİN 603'E YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 3 bin 603'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 58 bin 226'ya çıktığını bildirdi.

ABD'DE VAKA SAYISI 337 BİN 637

ABD'de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin'i ve İtalya'yı geçti. 337 bin 637 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 647 olarak açıklandı. ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı 100 bin 123'e; 1584 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 93 bin 780 kişide virüs tespit edildiği ve 8 bin 93 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da vaka sayısı 131 bin 646'ya ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 12 bin 641'e çıktığı bildirildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 4 bin 943'e, vaka sayısının da 48 bin 440'a çıktığı belirtildi.


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

İngiltere Başbakanı Johnson, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı Haber
İngiltere Başbakanı Johnson, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı
İngiltere bu olayı konuşuyor! Çin'den gelen testlerde korona çıktı Haber
İngiltere bu olayı konuşuyor! Çin'den gelen testlerde korona çıktı
Karantinadaki İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı Haber
Karantinadaki İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı
Tarihinde 4. kez ulusa seslenen Kraliçe Elizabeth: Karantina dua ve meditasyon için fırsat Haber
Tarihinde 4. kez ulusa seslenen Kraliçe Elizabeth: Karantina dua ve meditasyon için fırsat
KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi Haber
KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi
İran, Çin'i verileri yanlış paylaşmakla suçluyor Haber
İran, Çin'i verileri yanlış paylaşmakla suçluyor
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti
Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı
İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor
İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti
Salgının çaresizliğini en iyi anlatan karar! Dünyanın en büyük AVM'si hastaneye dönüştürüldü
Salgının çaresizliğini en iyi anlatan karar! Dünyanın en büyük AVM'si hastaneye dönüştürüldü
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Patrik Kirill, koronavirüse karşı 'mucizevi şefkat ikonuyla' Moskova'yı dolaşıp dua etti
Patrik Kirill, koronavirüse karşı "mucizevi şefkat ikonuyla" Moskova'yı dolaşıp dua etti
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı
Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler
Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
Putin'den koronavirüs itirafı: Rusya ekonomisi zor durumda
Putin'den koronavirüs itirafı: Rusya ekonomisi zor durumda
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Yılmaz Tunç Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Abdulhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Beren Saat Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Neymar Bülent Uygun Rüştü Reçber Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su İlaç Mart Polis
Şu an buradasınız: Dünya geneli koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 69 bin 498'e yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 09:26:43. #1.14#
title