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Dünya futbolunun en iyisi belli oldu! İşte Ballon d'Or'u kazanan yıldız futbolcu

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Dünya futbolunun en prestijli ödülü Altın Top'un sahibi Paris Saint-Germain'in yıldızı Lionel Messi oldu. Arjantinli yıldız bu ödülü 7. kez kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Yılın en iyilerinin belirlendiği gecede Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski, yılın forveti seçilirken Barcelona'nın 19 yaşındaki futbolcusu Pedri ise yılın en iyi genç oyuncusu oldu.

France Football Dergisi'nin prestijli ödülü Ballon d'Or, Başkent Paris'teki Theatre du Chatelet'te gerçekleşen törenle sahibini buldu. Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan ve Kupa Amerika'yı müzesine götüren Lionel Messi, Altın Top'un 7. kere sahibi oldu.

2021'de Kupa Amerika'yı kazanan Arjantin Milli Takımı'nın en önemli parçası olan ve turnuvanın asist kralı olan Lionel Messi, Altın Top'un sahibi oldu. Arjantinli yıldız müthiş bir başarıya imza atarak bu ödülü 7. kez kazanma başarısı gösterdi.

Dünya futbolunun en iyisi belli oldu! İşte Altın Top'u kazanan yıldız futbolcu

Farklı ülkelerden milli takım takım kaptanları, gazeteciler ve milli takım teknik direktörlerinin oy kullandığı Ballon d'Or için futbol dünyasının önde gelen isimleri Paris'te bir araya geldi. Bayern Münih'in golcü oyuncusu Robert Lewandowski, yılın forveti seçildi.

Dünya futbolunun en iyisi belli oldu! İşte Altın Top'u kazanan yıldız futbolcu

Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'yi Barcelona forması giyen Pedri kazandı. Bu sezon Golden Boy ödülünü de kazanan 19 yaşındaki yıldız, "Barcelona'daki herkese teşekkür etmek istiyorum. Leo Messi'ye de öyle. Benim için yaptığın her şey için teşekkürler Leo." ifadelerini kullandı.

Dünya futbolunun en iyisi belli oldu! İşte Altın Top'u kazanan yıldız futbolcu

2020 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yla büyük bir zafer yaşayarak kupaya uzanan Paris Saint-Germain'in genç eldiveni Gianluigi Donnarumma, yılın kalecisi seçildi.

Dünya futbolunun en iyisi belli oldu! İşte Altın Top'u kazanan yıldız futbolcu

Kadın futbolunda Altın Top'u Barcelona'dan Alexia Putellas kazandı.

Dünya futbolunun en iyisi belli oldu! İşte Altın Top'u kazanan yıldız futbolcu

2021 yılında Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götüren Chelsea yılın en iyi kulübü oldu.

Dünya futbolunun en iyisi belli oldu! İşte Altın Top'u kazanan yıldız futbolcu

Ali Gülhan
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