Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu

Sosyal medya denizin ortasında ağzına kadar iPhone 12 ile dolu konteyner bulan balıkçıları konuşuyor. Viral olan videoda balıkçılar, fırtına nedeniyle düşmüş olduğu tahmin edilen iPhone 12 konteynerini bulunca büyük sevinç yaşıyor. Videonun gerçek olup olmadığı henüz netleşmezken, firmadan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Dünyada taşımacılık, karayolu taşımacılığı, havayolu taşımacılığı ve denizyolu taşımacılığı gibi farklı kollardan işliyor. Firmalar, ürünlerini en uygun şekilde ulaştırabilmek için bu taşımacılık seçeneklerinden birini değerlendiriyor ve ürünlerini alıcı tarafa ulaştırıyor. Denizyolu taşımacılığı da firmaların en çok kullandığı yöntemlerden biri oluyor. Böylece ürünler, konteynerlere doldurulup, konteyner gemileri ile engin denizleri veya okyanusları aşıp tüketicilerle buluşuyor. Fakat sosyal medyada ortaya çıkan ve dilden dile yayılan bir video, denizyolu taşımacılığı sırasında ilginç bir olay yaşandığını gözler önüne seriyor. Henüz doğrulanmayan bu ilginç olayın başkahramanları balıkçılar ve ağzına kadar iPhone 12 dolu olan bir konteyner.

BALIKÇILARIN IPHONE 12 DOLU KONTEYNER SEVİNCİ

iPhone 12 konteyneri bulan balıkçıların videosu sosyal medyada büyük gündem yarattı. Denizin ortasındaki bir balıkçı teknesinde çekilen ancak ne zaman çekildiği belli olmayan videoda, balıkçılar denizde yüzen bir konteyner buluyor. Bir noktası parçalanan konteynere yaklaşıldığında ise konteynerin iPhone 12 modelleriyle dolu olduğu görülüyor. Bu noktadan sonra balıkçıların sevinç çığlıkları ve ıslıklar duyuluyor. Ayrıca balıkçılardan birinin iPhone 12 modellerini tekneye almaya başladığı görülüyor. Fakat bu sırada içinde binlerce liralık iPhone 12 bulunan bazı kutular, denizin serin sularına karışıyor.

APPLE AÇIKLAMA YAPMADI

Videonun gerçek olup olmadığı henüz bilinmiyor. Üstelik Apple'dan da herhangi bir açıklama gelmiş değil. Fakat ne olursa olsun, ilginç video sosyal medyanın diline dolanmış durumda.