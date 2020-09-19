Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Yöneticisi Patrinos: "Pandemi kişi başına düşen geliri yüzde 12...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Yöneticisi Patrinos: "Pandemi kişi başına düşen geliri yüzde 12...

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Uygulama Yöneticisi Harry Anthony Patrinos, Covid-19 sürecinde duran eğitimin sonuçlarına dikkat çekti.

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Yöneticisi Patrinos:
19.09.2020 11:54 | Son Güncelleme: 19.09.2020 11:59

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Uygulama Yöneticisi Harry Anthony Patrinos, Covid-19 sürecinde duran eğitimin sonuçlarına dikkat çekti. 1,6 milyar çocuğun okula gidemediğini ve 192 ülkedeki öğrencilerin yüzde 90'ının olumsuz etkileneceğini belirten Patrinos, pandemi sürecindeki 4 aylık eğitim eksikliğinin kişi başına düşen geliri yüzde 12 ila 18 arasında gerileteceğini açıkladı.

Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM'in "Covid-19 Nedeniyle Okulların Kapalı Kalmasının Bedeli" başlıklı kürsü oturumuna katılan Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Uygulama Yöneticisi Harry Anthony Patrinos, dünyadaki 1,6 milyar çocuğun okula gitmediğini açıkladı. Pandeminin eğitimi ve kişi başına düşen geliri gerilettiğine dikkat çeken Patrinos, "Pandemi sürecinde yaşanan 4 aylık eğitim eksikliği kişi başına düşen gelirde yüzde 12 ila 18 arasında geriletmektedir" dedi.

Düşük gelirli ülkelerde gençlerin kaybının daha büyük olduğuna dikkat çeken Patrinos, 192 ülkedeki öğrencilerin yüzde 90'ının olumsuz etkileneceğinin altını çizdi. Yoksul ailelerin çocuklarını yarım yıl kaybı olacağını belirten Patrinos, öğrenme kayıplarının tedirgin edici tarafının okul terklerinin artması olacağının da altını çizdi.

Türkiye'ye 160 milyon dolar kredi

Türkiye'deki kayıpların azaltılması için Dünya Bankası'nın 160 milyon dolar kredi vereceğini ve bunun onaylandığını açıklayan Patrinos, üniversite, lise ve ilköğretimde yaklaşık 6 aylık eğitim kaybının dünyaya faturasının 11 trilyon doları bulacağına işaret etti. Dünya Bankası Yöneticisi Patrinos, pandemi sürecindeki eğitime dair tavsiyelerini şu şekilde sıraladı:

"Eğitime daha fazla kaynak ayrılması. Gelir ve istihdam destekleri verilmesi. Dijital beceriler ve ömür boyu öğrenmeye yatırım yapılması. Sürdürülebilir uzaktan eğitim sistemlerine yatırım yapılmalı. Dünya Bankası, Türkiye'ye 160 milyon dolar uzaktan eğitimle ilgili kredi verecek. Bununla ilgili sözleşme imzalandı. Proje kapsamında üç başlıkta önlemler alınıyor; elektronik altyapının güçlendirilmesi, dijital içerik hazırlanması ve kurumsal kapasitenin arttırılması. Çocuklar okula farklı seviyelerde geri dönecekler. Okul ve öğretmen için farklı seviyelerdeki öğrencileri desteklemek zor olacak. Sistemleri bu kayıpları azaltmada en önemli araç olacak." - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Adnan Menderes Süleyman Soylu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Aytaç Ağırlar Nebahat Çehre
Spor Falcao Sörloth Tamer Tuna Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Milli Bursa Adana Fransa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Yöneticisi Patrinos: "Pandemi kişi başına düşen geliri yüzde 12... - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 12:12:23. #1.14#
title