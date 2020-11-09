Düğünde havaya ateş açan 2 maganda önce kameraya sonra polise yakalandı
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Düğünde havaya ateş açan 2 maganda önce kameraya sonra polise yakalandı

09.11.2020 09:11 | Son Güncelleme: 09.11.2020 09:35

Düğünde havaya ateş açan 2 maganda önce kameraya sonra polise yakalandı Gaziantep'te bir düğünde havaya ateş eden 2 maganda önce cep telefonu kameralarına ardından ise polise yakalandı.

Düğünde havaya ateş açan 2 maganda önce kameraya sonra polise yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir düğünde havaya ateş eden 2 maganda önce cep telefonu kameralarına ardından ise polise yakalandı. Şahıslara toplamda 88 bin 490 TL para cezası verildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Karacaoğlan Mahallesinde yapılan bir operasyonda havaya ateş eden 2 kişi silahlarıyla beraber yakalandı.

Toplamda 88 bin 490 TL adli para cezası uygulanan şahıslara yasal işlemleri devam ediyor.

Düğünde havaya ateş açan 2 maganda önce kameraya sonra polise yakalandı
Düğünde havaya ateş açan 2 maganda önce kameraya sonra polise yakalandı
Düğünde havaya ateş açan 2 maganda önce kameraya sonra polise yakalandı
Düğünde havaya ateş açan 2 maganda önce kameraya sonra polise yakalandı
Düğünde havaya ateş açan 2 maganda önce kameraya sonra polise yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

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