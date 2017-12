Dto Erdoğan, 2017'yi Değerlendirdi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 2017 yılının ihracat ve istihdamında arttığı bir yıl olduğunu belirterek, 2018 yılında da Denizli'deki girişimcilerin 'Anadolu Kaplanı' psikolojisine döneceğini söyledi.



Denizli Ticaret Odası yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 2017'nin Aralık ayındaki çalışmalar ile geride kalan bir yıl değerlendirildi ve 2018'e dair planlamalar konuşuldu.



Yeni yılın gelir gider bütçesinin oylandığı toplantı sonunda DTO Başkanı Uğur Erdoğan, birlikte hareket etmenin getirdiği enerji ve üretkenliğin, kısa zamanda kurumsal görünüme değer kattığını görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Başkan Erdoğan, "Ekip ruhuyla hareket edip, üyelerden alınan gücün hizmete dönüştürülmesinin mutluluğunu paylaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hepinize değer biçilemeyecek katkınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Biz böyle durdukça, her gün daha da iyi olacağımızdan en ufak şüphem yok" dedi.



"Ekonomideki büyüme, bizleri motive etti"



Erdoğan, Ekonomi Bakanlığı ve TOBB ile temasları artırdıkları son bir yılda, iyi işlere imza atmanın verdiği özgüvenle yeni bir yıla girdiklerine dikkat çekerek "2017'de özellikle ekonomideki büyüme, bizleri de motive etti. 2018'e daha büyük umutlarla bakmamızı sağladı. Bu başarıda işçisinden işverenine, bizim de yer aldığımız STK'lardan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda yer alan bakanlıklarımız ile çalışanlarına, ayrıca toplumun her kesiminden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kadar herkesin büyük katkısı var. Ne kadar teşekkür etsek azdır." Erdoğan yeni yıla dair beklentilerinin yerine getirilmesi halinde, başarılı geçen bir döneme 2018 ile yeni bir halka daha ekleneceğinden şüphelerinin bulunmadığını kaydetti.



Dünya ekonomisinin, 2008'den bu yana devam eden ekonomik sorunları aşmış bir görüntü çizdiğini kaydeden Erdoğan, belli başlı ekonomilerde ekonomik büyüme, istihdam ve enflasyon verilerinde hızlı bir iyileşmenin göze çarptığını hatırlattı. Aralık ayındaki gelişmelerin Türkiye ekonomisinde bahar havasına yol açtığını vurgulayan Uğur Erdoğan, "Bilhassa, üçüncü çeyrekteki büyüme oranının beklentilerin de üstünde çıkması ve yüzde 11.1 gibi yüksek bir değere ulaşmasının Türk ekonomisine etkisi büyük oldu" diye konuştu.



Uğur Erdoğan, 2017'nin Kasım ayı sonu itibarıyla Denizli ihracatının Ocak-Kasım arasını kapsayan dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.46 oranında artış kaydettiğini açıkladı. TİM verilerine göre, Denizli ihracatının 2 Milyar 792 Milyon 91 Bin Dolar olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti. 2017'nin Kasım ayı itibarıyla karşılıksız çek sayısındaki düşüşün iş dünyasında gidişatın iyi olduğunun bir göstergesi olduğunu da ifade eden DTO Başkanı Erdoğan, geçen yıla göre yüzde 57.75 oranındaki azalmanın küçümsenemeyecek derecede bir iyileşme olduğunu vurguladı. Erdoğan, "2017'nin belirttiğimiz döneminde karşılıksız çek sayısı 3.729'da kaldı. 2016'nın Kasım ayında ise bu sayı 8.825 idi" dedi. Başkan Erdoğan, 2017'nin Kasım ayı itibarıyla, 11 aylık dönemde DTO' ya 2 bin firmanın kayıt yaptırdığını, 382 firmanın ise kaydını sildirdiğini de açıkladı.



2018 beklentileri



2018 yılına dair beklentiler ve riskler ile küresel ekonomiye dair öngörülerden de bulunan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, çeşitli kuruluşların tahminlerinden küresel ekonomi ve ticaretteki iyileşmenin 2018'de artarak devam edeceğinin anlaşıldığını dile getirdi. 2018 yılında Türkiye ekonomisinin başarılı olmasının ise bazı koşullara bağlı olduğunu kaydeden Başkan Erdoğan, "Global gelişmeler, dış finansman imkanlarının iyi olması ve dış koşulların destekleyici olması, ekonominin performansını etkileyecek. Bu bağlamda, FED' in Avrupa Merkez Bankası'nın beklenen politikaları ile AB ve ABD'nin makro dengelerine bakıldığında, küresel likidite koşullarında daralma olmayacağını gösteriyor. Kısacası bu konuda, dış koşulların 2018'de Türkiye ekonomisini destekleyici yönde olacağını beklemek en doğru yaklaşımdır. AB sürecine ilişkin gelişmeler, ABD ile ilişkiler ve Orta Doğu ülkeleri ile olan ilişkilerin 2018'de olumluya dönmesini ve Türkiye ekonomisini destekleyici olmasını umuyor ve bekliyoruz. 2018'de ekonomik büyümenin yüzde 4-5 aralığında gerçekleşmesi beklentileri karşılayacaktır. 2017'de yüzde 7 civarında olması kesinleşen ekonomik büyümenin 2018'de yüzde 5 civarında olması bir başarı olarak değerlendirilmelidir. Çünkü bu oran, Türkiye'nin potansiyel büyüme oranına denk gelmektedir" dedi.



Denizli ekonomisi



Teşviklerin 2018 yılında da devam edecek olmasının yatırımcıları iştahlandırdığını ve işverenlerin yeni yıla dair umutlarını güçlendirdiğini söyleyen Erdoğan, 2018 yılı dikkate alındığında Denizli ekonomisine dair öncelikli beklentilerini ise şöyle sıraladı:



"2018'de özellikle çevre yolu ve otoyol projeleri öncelikli olarak tamamlanmalı. Sanayi yatırımlarındaki ivmenin yavaşlamasının nedenleri araştırılmalı. Teşvik ve desteklerde süreklilik sağlanarak, iş ortamında görülen çekingenlik ortadan kaldırılmalı; Denizli'deki girişimcilerin yeniden 'Anadolu Kaplanı' psikolojisine dönmesi sağlanmalı. İlimiz, spor ile eğitimde geçmiş dönemlerdeki ilerlemesini kaybediyor görüntüsü vermekte. Okul öncesi eğitim bütün çocuklara sağlanmalı. Bunun için de yerel yönetimlere önemli bir rol düştüğüne inanıyoruz" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ