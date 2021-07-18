DTO Başkanı Erdoğan, bayram mesajı yayımladı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, yayımladığı mesajda "Birbirimizi hatırladığımız, hasretle aradığımız ve sevinçle karşıladığımız, soframızı ve mutluluğumuzu paylaştığımız bu güzel günler, aramızdaki muhabbeti artırsın, bizi birbirimize yakınlaştırsın.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, yayımladığı mesajda "Birbirimizi hatırladığımız, hasretle aradığımız ve sevinçle karşıladığımız, soframızı ve mutluluğumuzu paylaştığımız bu güzel günler, aramızdaki muhabbeti artırsın, bizi birbirimize yakınlaştırsın. Kurban Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullanarak bayram mesajı yayımladı.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajında "Kurban yakınlaşmak, bayramlar ise kavuşmaktır; paylaşmaktır Soframızı ve sevincimizi paylaşmaktır. Değerli hemşehrilerim, bu kısa tatili, tam bir bayram havasında yaşayalım Birbirimizden mecburen ayrı kaldığımız günlerin ortaya çıkardığı hasretimizi dindirmek için, böyle özel günlerde buluşalım ve bayramlaşalım. Uzakta olan ulaşamadıklarımızı telefonla arayalım; hal hatır soralım. Büyüklerimizi, kimi kimsesi kalmayanları da unutmayalım; hayır dualarını alalım. Çünkü, biz aynı vatanı paylaşan, aynı bayrak altında yaşayan, kalpleri aynı devlet için çarpan, milletçe büyük bir aileyiz. Hepimiz birbirimiz için varız ve hep beraber daha güçlüyüz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin de gözlerinden öper, herkese güzel bir bayram dilerim" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı