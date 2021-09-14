DSO Başkanı Keçeci: "Son çeyrekte de büyüme rakamları pozitif seviyede olacak"

Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Müjdat Keçeci, yılın son çeyreğinde de büyüme rakamlarının pozitif bir seviyede olacağına inandığını bildirdi.

Müjdat Keçeci, yaptığı yazılı açıklamada, Temmuz ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendirdi.

Açıklamasında Mayıs ayından bu yana küçük oranlarda azalış olsa da artı pozisyondaki rakamların korunduğunu aktaran Keçeci, bu yıl Temmuz ayında bayram tatilinin olduğuna dikkat çekerek, bunun rakamlara yansıdığını vurguladı.

Sanayi üretiminin endekslerini tartışırken bu gibi durumların göz önünde bulundurulmamasının yanlış değerlendirmeye neden olacağını aktaran Keçeci, "Sadece geçen yıla göre kıyaslamamız bizi yanlış yere götürür. Ancak yıllık bazda baktığımız zaman özellikle bizim üzerinde durduğumuz katma değer yaratan ürünlerdeki, yıllık bazda artışlara odaklanmamız lazım. Yani düşük teknolojide yıllık bazda yüzde 11,8'i orta düşük teknolojide yüzde 8,8'i orta yüksek teknolojide de 3,7 artış var. Yıllık bazda Türkiye'nin bu gelişmelerini görmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ağustos ayında ve son çeyrekte olumlu rakamlar beklediğini ifade eden Keçeci, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Çok yüksek olmasa da Ağustos ayında yüzde 5 oranlarında bir büyüme öngörüyorum. Çünkü Ağustos ayında gelen tatillerin etkisi ile biraz durağanlık olsa da bundan sonraki aylarda Kovid-19 salgınını atlatmış olan Avrupa'ya yapacağımız ihracat ile 20 milyar dolarlara varan ihracatın gerçekleşeceğini düşünüyorum. İhracat bizlere büyümenin en büyük ivmesini veriyor. Dolayısıyla sanayinin üretmesi ile birlikte bunun ihracata yansıması, Türkiye açısından büyüme noktasında farklılık yaratıyor. Türkiye'de son çeyrekte önemli pozisyonlar olacaktır. Bizim için önemli olan İstanbul Sanayi Odasının PMI endeksinin de önümüzdeki aylarda yüzde 50'nin üzerinde seyredeceğini ifade etmek isterim. Bu endeksin yüzde 50'nin üzerinde seyretmesi sanayideki istihdamın ve ihracatın gidişatını net bir şekilde değerlendiren bir endekstir. Dolayısıyla son çeyrekte de büyüme rakamlarının pozitif bir seviyede olacağını söyleyebilirim."