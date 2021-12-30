DSİ Spor: 4 Türk Telekom Spor: 0

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Çetin Atacan 1'nci Amatör Ligi B Grubunda ilk yarının son haftasında oynanan karşılaşmada DSİ Spor Türk Telekom Dporu 5-0 mağlup etti.

İpekyolu İlçe Stadında Amatör Lig B grubunda ilk yarının son haftasında oynanan karşılaşmada DSİ Spor Türk Telekom Spor ile karşılaştı. DSİ Spor Ahmet Taşdemir, Hasan Şahin ve Musa Şahin'in golleriyle 5-0 mağlup ederek sahadan ayrıldı.

DSİ spor 5-0 aldığı maçla Gürpınar Belediyspor ile oynanacak erteleme maçı öncesi moral depoladı. - VAN